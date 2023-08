escuchar

MADRID.— En plena conmemoración del macroevento Celebración Picasso 1973-2023 que llevan a cabo museos e instituciones de varios países e impulsan los gobiernos de España y de Francia, la muerte azota a quienes velan por el legado del artista malagueño. En un lapso de pocos meses han fallecido dos de sus herederos: ayer, el administrador legal del patrimonio del pintor, Claude Ruiz-Picasso, y en diciembre pasado, Maya Ruiz-Picasso. ¿Cómo, tras estas pérdidas, se modifica el legado del creador de El Guernica? ¿Quién vela por sus obras?

Este año se conmemora Celebración Picasso 1973-2023 en todo el mundo Denis Doyle - Getty

“Mi familia está compuesta por un cierto número de personalidades más o menos interesantes y que pueden querer hacerse notar más o menos. Luego están los miembros del consejo… podríamos discutir también largamente sobre ellos, pero no es interesante”, decía en 2019 el hijo de Pablo Picasso, Claude Ruiz-Picasso, administrador legal del legado del artista, en una entrevista brindada al Museo Reino Sofía, cuyo patronato integraba. Fotógrafo (fue asistente de Richard Avedon) y artista visual, uno de los cuatro hijos que tuvo Picasso, falleció ayer en Suiza. Había nacido en 1947 fruto de la unión del pintor con la artista e intelectual François Gilot, también fallecida a los 101 años en junio pasado. A estas dos muertes se suma la de Maya Ruiz-Picasso, en diciembre, hija del pintor, musa y activa impulsora de la memoria de su padre, en un año clave donde el mundo conmemora el medio siglo de la partida de genio, de un lado y otro del Atlántico.

Claude Ruiz Picasso, que murió ayer en Suiza, junto a una obra de su padre; administrador legal del legado del pintor, él mismo fue artista visual, asistente de Richard Avedon

En un momento de altísima exposición y notoriedad, en el marco de una conmemoración internacional que incluye 42 exposiciones en Estados Unidos, Alemania, Suiza, Mónaco, Rumania, Bélgica, además de España y de Francia, el legado de Pablo Picasso también es objeto de interés y atención internacional. ¿Quiénes serán los responsables de velar por una obra invaluable que supera las 45 mil piezas distribuidas en los principales museos del mundo?

Aún no se habían cumplido tres meses de la muerte de la intelectual y artista plástica Françoise Gilot, la única mujer que se animó a abandonar a Picasso, cuando se conoció ayer la noticia del deceso de su hijo Claude Ruiz-Picasso por motivos que no trascendieron. Paloma Ruiz Picasso, conocida simplemente como Paloma Picasso, en julio pasado tomó la posta de su hermano Claude al frente de la entidad Succession Picasso, encargada de gestionar los derechos de autor y reproducción del artista. Hasta el momento, la diseñadora había mantenido un perfil bajo en la administración del legado de su padre, pero es en la actualidad la principal voz y responsable del legado, con el monopolio de los derechos de autor y de marca. ”Es una herencia pesada, pero llena de amor”, dijo este año Paloma Picasso cuando comenzaron los homenajes para su padre. Creadora de perfumes y de prendas sofisticadas, ha transmitido siempre una imagen cálida y entrañable de su padre, acusado por su madre de “tirano, supersticioso y egoísta” en Vivir con Picasso. ¿Modificará la presencia de Paloma Picasso, quien ha cosechado su propia fortuna con sus diseños, el futuro de la marca Picasso? ¿De qué modo? Por el momento, no ha habido cambios significativos.

1958: el artista español Pablo Picasso (1881-1973) con su hija Paloma en una corrida de toros Hulton Archive - Archive Photos

Picasso tuvo cuatro hijos, tres de ellos ya fallecidos, y seis nietos. Se casó con la bailarina rusa Olga Khokhlova y fruto de esta unión nació su primer hijo, Paulo. De modo paralelo Picasso mantenía un vínculo con Marie-Thérèse Walter —el affaire comenzó cuando ella tenía 17 años y él 45—, con quien tuvo a Maya. Luego el pintor mantuvo una relación con Gilot durante una década, un vínculo que comenzó cuando ella tenía 23 años y él 61 años. “Cuando me canse de vos, te voy a dejar”, recordaba Gilot la amenaza que le hizo al pintor español cuando se inició la relación. Una década y dos hijos después, Claude (1947) y Paloma (1949), la famosa diseñadora, cumplió con su palabra. “Merd”, fue lo único que le dijo cuando se marchó, contaba Gilot a CBS hace cuatro años. Además de Paloma, la única hija viva de Picasso, hay cinco nietos herederos del artista. El primogénito Paulo tuvo tres hijos: Marina (1950) y Pablito (1949-1973), y Bernard Ruiz-Picasso (1959). Este último es un gran conocedor de la obra de su abuelo y la creación del Museo Picasso Málaga en 2003. Maya tuvo tres hijos: Olivier (1961), Richard (1965) y Diana (1974).

Lamentamos el fallecimiento de Claude Ruiz Picasso, artista, director de cine, Patrono de Honor del Museo e hijo de Pablo Picasso y Françoise Gilot. Una de sus últimas colaboraciones con el Reina fue la donación de un número importante de obra gráfica del artista Óscar Domínguez. pic.twitter.com/H9DzhcXYA2 — Museo Reina Sofía (@museoreinasofia) August 25, 2023

Sin solemnidades ni pelos en la lengua, Claude Ruiz-Picasso se impuso en 1989 ante los demás herederos de la obra de su padre como principal vocero y también como administrador legal. No fue una tarea sencilla. Para lograr este rol debió primero librar una batalla legal de cuatro años tras la muerte de su padre para que él y su hermana Paloma fueran reconocidos como herederos ante la ley [sus padres nunca se casaron]. El artista no dejó un testamento, aseguran sus familiares y su círculo íntimo, un argumento que fue solo contradicho por Roland Dumas, un político socialista que ofició como albacea de Picasso e impulsó el traslado del Guernica de regreso a España tras décadas en el MoMA, de Nueva York. “Dumas no es un amigo mío. Es alguien por quien no siento aprecio en absoluto, más bien lo contrario, no me merece ninguna confianza. Él hizo lo que le pareció según las instrucciones que mi padre le habría dado por escrito, si bien es evidente que fueron dictadas por él en una edad en la Picasso no estaba muy ágil”, decía en 2019.

Mientras los herederos de Picasso se encuentran de luto, la Celebración Picasso sigue en pie y se prepara para próximas inauguraciones. Una de ellas es la que Barcelona presentará en octubre: la exposición Miró-Picasso es un proyecto conjunto y único del Museo Picasso de Barcelona y de la Fundación Joan Miró en una exhibición que explora el encuentro y vínculo entre ambos artistas.