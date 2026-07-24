El oasis de noche

Parte del encanto de la serie Midnight Diner (que permanecerá en Netflix hasta fines de este mes) está en el espacio que recrea: un local de comidas en Tokio, diminuto y cálido como tantos de los que asoman por las calles de una ciudad que, como buena megalópolis, es varias ciudades en una. El local de Midnight Diner no luce exactamente como el que aparece en esta foto, pero se le parece: tranquilo y sobrio, con la calidez justa que invita a detenerse allí de regreso del trabajo, antes de recalar en casa. Por fuera del circuito estrictamente turístico (pero también dentro de sus coordenadas), las “cantinas de noche” dan una pista del estilo de vida de una gran urbe japonesa. Intensas jornadas laborales, sí; discreción, orden y disciplina, sin duda. Pero también, al cierre del día, oasis por lo general atendidos por una sola persona, con un menú que sabe a gloria.