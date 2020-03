El País sigue la tendencia global de la suscripción digital

El diario español lanzará su modelo, a 10 euros

En la línea de los grandes medios de todo el mundo, el diario El País anunció que en las próximas semanas enfrentará uno de los cambios más importantes en sus casi 44 años de existencia: un modelo de suscripción digital para hacer sostenible el futuro del periodismo profesional, de alta calidad.

"Por primera vez en 2019 El País obtuvo más ingresos de la publicidad digital que de la impresa, pero a diferencia de lo que ocurre con la edición papel, que el lector compra en los quioscos o al que se suscribe, la web ha permanecido gratuita. Para garantizar que el proyecto pueda seguir creciendo en cobertura y profundidad, mantener una amplia oferta temática y especialización, y seguir contando con muchos de los mejores periodistas de habla hispana del mundo, el diario evolucionará hacia un modelo de suscripción digital, al tiempo que mantiene con toda su relevancia la edición impresa", explicó en una nota publicada el fin de semana.

Con esta iniciativa, El País -fundado en 1976, es el diario más leído de España- sigue la estela de prestigiosas publicaciones de los Estados Unidos, como The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, y Europa, como Le Monde, The Guardian o Corriere della Sera, que ya iniciaron este camino y se mantuvieron a flote mientras la crisis golpeaba otros casos que no han podido reconvertirse bajo la presión de la revolución digital.

En América Latina, LA NACION es líder en suscripciones digitales: ya son más de 300.000 personas las que eligen pagar por un periodismo con los valores de siempre, pero con fórmulas innovadoras que acompañan una transformación acorde con estos tiempos.

Con el cambio de modelo, los lectores del periódico español podrán suscribirse a la edición digital por 10 euros (el precio del primer mes será de un euro, sin compromiso de permanencia). Se podrá acceder a diez artículos al mes de manera gratuita -un contador irá señalando en qué momento habrá que suscribirse para continuar leyendo-. En paralelo, para algunos artículos seguirá siendo necesario registrarse, de manera gratuita. Además, informaron que los actuales suscriptores de la edición impresa tendrán acceso a la edición digital sin costo adicional. "Este gran cambio es el inicio de un nuevo y emocionante camino, un paso imprescindible para sostener el mejor periodismo y seguir sirviendo a la sociedad".