La presidenta de México salió a desmentir la falsa noticia de la muerte de la escritora Elena Poniatowska

Esta mañana, el “asesino de X”, el italiano Tommaso Debenedetti, se cobró una nueva víctima: la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska, de 93 años. Desde una cuenta falsa de Alianza Editorial comunicó en la red social X: “Fallece la escritora y periodista Elena Poniatowska”. Debenedetti envió un mail a LA NACION con el asunto “Falsa muerte de Elena Poniatowska” y la captura de pantalla de la fake news.

Pese a que es habitual que el “asesino de X” dé por muertas a celebridades desde cuentas de grupos editoriales con pocos seguidores, varios usuarios de redes sociales siguen tomando por verdadera la información falsa que difunde (lo que, en parte, vendría a probar su tesis de que se tiende a creer en todo lo que se publica en redes y a difundirlo sin chequear).

La publicación de "el asesino de X" Archivo

La noticia falsa llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“¡Ay, no! –exclamó la presidenta mexicana durante ‘La Mañanera’ del día–. Vamos a averiguar bien”. Casi de inmediato, desmintió la noticia falsa. “¡Que no es cierto! Ay, no asusten. Nuestro cariño a Elenita”, dijo, luego de que su equipo se comunicara con la Fundación Elena Ponaitowska Amor, que acaba de lanzar un concurso de novela.

Le pido perdón a todos los que vieron la noticia falsa de Elena Poniatowska a través de mi cuenta. Yo le di RT al RT de alguien a quien sigo (que no a la cuenta falsa que lo anunció), pero dada la importancia de la información debí haber buscado otra fuente. Ya borro el RT. — Samuel Castro (@samuelescritor) February 18, 2026

“Buenos días a tod@s, se está corriendo la información falsa sobre Elena, ella está perfectamente bien y goza de excelente salud”, informó la Fundación Elena Poniatowska Amor en su cuenta de Facebook.

Acaban de darme la alegría de decirme que me comí una noticia falsa. Borren todo y festejemos. https://t.co/qaAJ1zuIJC — Martín Caparrós (@martin_caparros) February 18, 2026

El escritor y cronista Martín Caparrós, entre muchos otros, creyó en la noticia falsa y, en la red social X, despidió emocionado a la autora de La noche de Tatlelolco. Cuando le informaron que Poniatowska no había muerto, eliminó la publicación y escribió: “Acaban de darme la alegría de decirme que me comí una noticia falsa. Borren todo y festejemos”. Cientos de usuarios que habían retuiteado la falsa noticia o escrito acerca de ella hicieron lo mismo que el escritor argentino.