Avanza la demanda de Trump contra la BBC: ya hay fecha para el juicio por difamación

LONDRES.– Un juez de Estados Unidos ya puso fecho para iniciar el juicio por difamación en la demanda que Donald Trump inició contra la BBC por la edición que hizo del discurso que dio el entonces presidente la tensa jornada del 6 de enero de 2021, cuando un grupo de manifestantes tomó el Capitolio en Washington.

El juez Roy K. Altman, del tribunal federal para el Distrito Sur de Florida, rechazó un intento de la emisora nacional británica de retrasar el proceso. Por lo que fijó una fecha provisional de inicio del juicio para el 15 de febrero de 2027, para un proceso de dos semanas.

Trump presentó la demanda en diciembre por la forma en que la BBC editó aquel discurso. En su reclamo, el mandatario solicita 5000 millones de dólares por daños y perjuicios por difamación y 5000 millones por prácticas comerciales desleales.

El discurso tuvo lugar antes que algunos de los simpatizantes de Trump asaltaran el Capitolio de Estados Unidos, cuando el Congreso se disponía a certificar la victoria del presidente electo Joe Biden en las elecciones de 2020, que Trump afirmó falsamente que le habían robado.

La BBC transmitió el documental -titulado “Trump: A Second Chance?”- días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. En su programa unió tres citas de dos secciones del discurso de 2021, pronunciadas con casi una hora de diferencia, en lo que parecía ser una sola cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y a “luchar como el demonio”. Entre las partes recortadas había un fragmento en que Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran de manera pacífica.

La demanda de 33 páginas acusa a la BBC de transmitir una “representación falsa, difamatoria, engañosa, denigrante, incendiaria y maliciosa del presidente Trump”, en lo que fue “un descarado intento por interferir e influir” en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

Acusó a la BBC de “unir dos partes completamente separadas del discurso del presidente Trump del 6 de enero de 2021” con el fin de “representar deliberadamente de manera incorrecta el significado de lo que dijo el presidente Trump”.

Los abogados de la BBC pidieron infructuosamente el mes pasado que se desestimara la demanda, argumentando que Trump no había sufrido un “perjuicio legalmente reconocible”, ya que el programa de investigación Panorama, donde apareció dicho montaje, se emitió fuera de Estados Unidos.

Samir Shah y Donald Trump

El presidente de la BBC, Samir Shah, había enviado una carta de disculpa a Trump y la BBC indicó que “lamenta sinceramente la forma en que se editaron las imágenes”, pero cuestionó “firmemente que exista una base legal para una demanda por difamación”.

El caso provocó la dimisión de su director general, Tim Davie, y de la jefa de BBC News, Deborah Turness.

Trump ya ha presentado o amenaza con interponer demandas contra varios grupos de comunicación en Estados Unidos, algunos de los cuales tuvieron que pagar importantes sumas de dinero para poner fin a los procesos judiciales.

La BBC también pidió al tribunal que pospusiera la fase de recolección de pruebas -el proceso previo al juicio en que las partes deben entregar documentos y otra información- a la espera de una decisión sobre la moción de desestimación. El proceso de recolección de pruebas podría obligar a la BBC a entregar numerosos de correos electrónicos internos otros materiales relacionados con su cobertura sobre Trump.

El juez señaló que la moción “es prematura” porque es demasiado pronto en el proceso legal para que la BBC solicite una suspensión de ese tipo.

“Defenderemos este caso. No vamos a hacer más comentarios sobre procedimientos legales en curso”, afirmó la BBC.

Agencias AFP y AP