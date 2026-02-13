Los polémicos posteos de un cocinero contra Eugenia Tobal: “La gente no la prefiere”

Tras su polémica salida de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) y en medio de las especulaciones sobre su continuidad en la conducción de Escuela de cocina (elnueve), Eugenia Tobal volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que un cocinero apuntara sin filtro contra ella. Pedro Lambertini publicó una serie de mensajes en X en los que dio sus opiniones sobre la actriz. “Tiene algo por lo cual la gente no la prefiere, no la consume ni la acompaña en sus proyectos”, expresó.

En medio de los rumores de que el reemplazo de Rocío Marengo por Tobal en el programa de cocina podría convertirse en un puesto fijo —algo que aparentemente por ahora no sucedería—, durante la tarde del jueves 12 de febrero, el cocinero Pedro Lambertini decidió expresar su opinión sobre la labor de la actriz y no se guardó nada.

“Eugenia Tobal tiene algo por lo cual la gente no la prefiere, no la consume ni la acompaña en sus proyectos y, sin embargo, los productores siempre la vuelven a llamar”, dijo. “Nunca termina de funcionar, pero siempre vuelve. Es como si la falta de ángel fuera directamente proporcional a… eso que no sé qué es, que hace que la sigan convocando", continuó.

Aunque remarcó que Tobal le parece “divina” y “hace todo bien”, expresó que “es evidente que no es atractiva para el público”. No sé si es falta de carisma, de ternura o si en el imaginario quedó asociada a la imagen de la eterna sufrida, pero cuesta recordar un éxito que haya encabezado. Ojalá la sigan llamando y, por fin, la pegue porque se lo merece", escribió.

“A diferencia de lo que muchos malintencionados comentan aquí, a mí me parece muy meritorio lograr que te llamen siempre. Tenés que estar muy inserto en el sistema y hacer algo muy bien para que los productores olviden tan rápido tu último fracaso. Hemos sabido de personas muy talentosas con las que tuvieron muchas menos contemplaciones", agregó.

En esta misma línea, el cocinero reflexionó: “Qué indescifrable es el ángel, el carisma, ese ‘no sé qué’ que hace que la gente elija a sus artistas”.

Acto seguido, hizo una comparación con la actriz Romina Yan, quien falleció el 28 de septiembre de 2010, y reflexionó sobre el trabajo que hizo en Chiquititas a finales de los noventa. “Se decía que estaba acomodada por sus padres, que era gorda —que en los noventa era casi lo mismo que ser terrorista—, que no sabía actuar, que bailaba y cantaba mal, etc. Pero los chicos la adorábamos, la cámara la amaba y su mirada derretía. La sucedieron la legendaria Grecia Colmenares, la debutante Romina Gaetani, Jorgelina Aruzzi —todas, a priori, más preparadas— y ninguna logró empatarla. Porque Romina supo imprimirle a aquella Belén ingenuidad, ternura, candidez maternal: ese ángel que no se aprende ni se enseña. Se tiene o no se tiene", sentenció Lambertini.

Si bien la conductora no se pronunció respecto a los mensajes, hace un par de semanas sí habló de su cuestionada salida de MasterChef Celebrity. Reconoció que estaba pasando por un mal momento a nivel personal y que los cruces que tuvo con Germán Martitegui tampoco la ayudaron. Sin embargo, remarcó que entre ellos quedó todo bien. “Yo estaba mal, no estaba muy receptiva, estaba muy sensible. Me dijo una pavada del plato, como un ‘no entendés lo que te estoy diciendo’”, dijo en Ángel responde (Bondi Live). Si bien lograron aclarar las cosas, su decisión de irse ya estaba tomada. Como por contrato no iba a renunciar, tuvo que esperar a que el jurado la eliminara. Su participación concluyó durante la emisión del 10 de diciembre de 2025, cuando perdió frente a Sofía “La Reini” Gonet.