El poder de las flores

Orquídeas adornan un Volkswagen Beetle mientras se dan los toques finales a la 12.ª Exposición Anual de Orquídeas del Jardín Botánico de Chicago, el viernes 6 de febrero de 2026, en Glencoe, Illinois. (Foto AP/Erin Hooley)
Chicago, EE.UU.- Desde hace doce años se realiza una Exposición Anual de Orquídeas en el Jardín Botánico de Chicago. Para la edición de 2026, la propuesta incluye una exhibición temática que remite a los años 60 y 70. Esta idea, que apela a los días del “flower power”, juega con la asociación popular entre las flores y los movimientos juveniles hippies que proliferaron durante aquellos años, usando como leitmotiv la “buena vibra”. Dicho esto, no hay que olvidar que aquellos jóvenes, quizás ingenuamente, también intentaban dar un mensaje en favor de la paz, algo que vale la pena tener presente cuando el mundo de hoy se enfrenta a nuevas amenazas de contiendas como las repudiadas entonces. En la foto, un clásico Volkswagen Beetle recargado de flores, símbolo inequívoco de la propuesta de este año de la exposición, puede ser visto también como la condensación de aquellas ideas: la naturaleza es más valiosa que las máquinas humanas.

