El poema antibélico que Margaret Atwood lleva a la Bienal de Venecia

La escritora canadiense Margaret Atwood, de 84 años, escribió un poema de protesta sobre el impacto de la guerra, para acompañar cerca de doscientas obras de pintores como Francisco de Goya y Otto Dix en una exposición diseñada para enfatizar la inutilidad del conflicto humano, que se verá a partir de este martes en la Bienal de Venecia. Inspirada en la serie de grabados Los desastres de la guerra (1810-1815), de pronto el texto cobra una actualidad lamentable e inesperada.

The Disasters of War: A Sequel evoca las fuerzas de la destrucción, el fuego y la violencia, en un lenguaje que compara la experiencia de la pérdida emocional con el daño físico de la guerra. “Muchos han viajado lejos/ hasta el lugar del incendio y el apagón,/el tiempo sin palabras./ Algunos han sobrevivido,/ aunque no intactos. Nadie vuelve”, se lee en un anticipo que anteayer publicó el dominical británico The Observer y que luego reprodujo el diario The Guardian.

Venecia concentra estas semanas las miradas del mundo cultural: la 60ª edición de “la madre de todas las bienales” abrirá mañana a coleccionistas e invitados especiales y el fin de semana comenzará a recibir al público, por varios meses. La obra de la célebre autora de El cuento de la criada emite un veredicto cuando considera las consecuencias visibles e invisibles, las pérdidas y las lesiones: “Todos son letales”, dice. En otro pasaje igualmente sombrío, escribe: “Las personas dañadas dañan a las personas,/ y así sucesivamente”.

Refuerzan la seguridad

Tras el ataque de Irán a Israel con drones y misiles balísticos que escaló el fin de semana la guerra en Medio Oriente, además de los tradicionales objetivos sensibles (sitios israelíes, oficinas diplomáticas, el Vaticano, monumentos, aeropuertos), Italia subió el estado de alerta y presta máxima atención a los acontecimientos que atraen a multitudes. La tensión cada vez más elevada exige una actualización continua de las medidas de seguridad y prevención, según se lee en un informe del gobierno que distribuyó ayer la agencia de noticias ANSA.

En Milán, los controles se han reforzado con vistas al Salone del Mobile y la Semana del Diseño, que a partir de mañana atraerán a miles de visitantes. En Venecia, por la Bienal, se reforzó la seguridad en la Plaza San Marco.

