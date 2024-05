El poema de Borges que recitó el Papa Francisco cuando le consultaron sobre el arte y el sentido

Escuchar

El humorista y streamer Lucas “Luquitas” Rodríguez, uno de los principales referentes de las nuevas generaciones, le realizó una profunda pregunta al Papa Francisco que concluyó con el Sumo Pontífice citando de memoria, casi sin equivocarse, un fragmento de “Everness”, un poema del escritor Jorge Luis Borges.

“Estuvimos hablando sobre el sentido en estos días y se me hizo difícil no acordarme de Dante [Alighieri] y su viaje en La Divina Comedia. Eso me trae a la pregunta: ¿Qué rol cumple el arte en la búsqueda de ese sentido?”, consultó Rodríguez al Sumo Pontífice en el Vaticano, en el marco del Encuentro Internacional del Sentido, organizado por Scholas Occurrentes.

“El arte te abre horizontes”, respondió sin dudar la máxima autoridad de la Iglesia Católica, y amplió: “La matemática te ayuda a los conceptos firmes, te ayuda a progresar. La filosofía te va abriendo diversas formas de pensamiento. El arte te tira adelante, te libera y te ensancha el corazón. Te hace comprender tantas cosas”.

“Si vos, por ejemplo, leés una poesía de Borges, ‘Everness’...”, introdujo el Papa y citó de memoria los primeros versos del poema del célebre escritor: “Sólo una cosa no hay. Es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria...”. “Eso te estimula, te abrió cosas”, agregó Francisco y despertó los aplausos de los asistentes.

El Papa continuó: “Recuerdo en casa mi papá algunas noches de chico nos leía ‘Corazón’, de Edmondo De Amicis, y eso me fue introduciendo en la literatura. La abuela muchas veces nos hacía repetir de memoria trozos de ‘Los Novios’, me los acuerdo todavía. Es la introducción al arte”. “El arte te abre y te abre mucho, te hace comprensivo y te aligera el corazón”, cerró su respuesta el Papa ante un auditorio que volvió a aplaudirlo con efusividad.

El poema completo de Borges citado por el Papa

Sólo una cosa no hay. Es el olvido.

Dios, que salva el metal, salva la escoria

y cifra en su profética memoria

las lunas que serán y las que han sido.

Ya todo está. Los miles de reflejos

que entre los dos crepúsculos del día

tu rostro fue dejando en los espejos

y los que irá dejando todavía.

Y todo es una parte del diverso

cristal de esa memoria, el universo;

no tienen fin sus arduos corredores

y las puertas se cierran a tu paso;

sólo del otro lado del ocaso

verás los Arquetipos y Esplendores.

