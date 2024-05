Con Gardel de fondo, el canciller español visitó un evento cultural porteño en Madrid

Escuchar

MADRID.— Mientras España y la Argentina continúan sumergidos en un conflicto diplomático inédito en la historia de ambos países, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, visitó una exposición dedicada a la ciudad de Buenos Aires en Casa de América. Albares aprovechó su presencia en esta prestigiosa institución, agendada con varias semanas de antelación, para acudir a los salones donde se realiza Conexión Buenos Aires-Madrid, evento que recomendó en sus redes sociales, sin aludir a la crisis, en un gesto de distención.

José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores de España, en la exposición de Julio Cortázar, una de las actividades de Conexión Buenos Aires-Madrid Captura @jmalbares

“Casa de América también se ocupa de divulgar cine, teatro, exposiciones, conciertos, conferencias y ciclos, como en el que estoy ahora mismo, Conexión Buenos Aires-Madrid, donde uno puede desde ver cine, fotografía, hasta bailar un tango. No te puedes perder Casa de América. Siempre tendrás algo interesante que descubrir“, dijo Albares en un video con la melodía de “Por una cabeza”, el tango de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, como cortina de fondo. En la segunda parte de este video compartido en las cuentas oficiales de Tik Tok y de Instagram, se puede ver al ministro recorriendo los salones. Cabe aclarar que Albares no acudió explícitamente a Conexión Buenos Aires-Madrid, sino que tras su presencia en la inauguración del festival Estación Podcast 2024, el Festival iberoamericano de Creación Sonora, que se realizó en Casa de América, se acercó a los salones del encuentro inaugurado el 13 de mayo.

La presencia de Albares no fue difundida en la página oficial del ministerio de Asuntos Exteriores, ya que no se trata de una actividad oficial, pero sí podría interpretarse como un gesto que pone paños fríos a una crisis candente. Por el momento, su visita no ha tenido un alto impacto en el conflicto diplomático. La incógnita será qué ocurrirá el próximo fin de semana cuando se realicen en Madrid varios eventos para celebrar el 25 de mayo, promovidos por la Embajada, como la proyección de Muchachos, la película de la gente, dirigida por Jesús Braceras, basada en un cuento original de Hernán Casciari y narrada por Guillermo Francella.

