“El capitalismo de libre empresa es el sistema que Dios preparó a través de su ley para que, después de la caída, el trabajo continuara. No lo inventó el hombre; el hombre lo descubrió al obedecer. Está escrito en los 10 mandamientos”. El “predicador” justificaba así su posición político-económica. Profundizó aún más: “Las condiciones que el capitalismo necesita para funcionar están escritas en los 10 mandamientos”. Y aclaró, por si había dudas entre los “feligreses”: “Esto no es una metáfora ni una analogía. Es una correspondencia estructural que quiero destacar”.

“La libertad no es una conquista humana, es un don divino... Al cumplir la ley de Dios, tendremos un sistema económico más justo, eficiente y que, además, maximiza el crecimiento. Es el capitalismo en consonancia con los valores judeocristianos”. Era un encuentro de tono religioso para homenajear al Rebe de Lubavitch a 32 años de su fallecimiento. Pero el que hablaba no era un predicador, sino el presidente Javier Milei. Recordando textos simbólicos escritos unos 200 años antes de Cristo. Cuando el capitalismo no solo no existía, sino que no estaba ni en las fantasías de la época. Y los profetas hablaban de justicia y de atender a las viudas y los huérfanos.