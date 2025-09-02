El primo de la intelectual: Álvaro Edmundo Sarlo Sabajanes pidió ser declarado heredero

Como informó LA NACION, un primo de Beatriz Sarlo pidió la semana pasada al juez Fernando Cesari ser incorporado a la causa sucesoria de la intelectual. Se trata de Álvaro Edmundo Sarlo Sabajanes, de 85 años, hijo de Edmundo Joaquín Sarlo Sabajanes (hermano del padre de la escritora, el abogado y juez Saúl Sarlo Sabajanes) y de Mercedes Josefina Ballesteros, nacido el 12 de septiembre de 1939 y residente en La Lucila del Mar, en la filosófica calle Sócrates, en la provincia de Buenos Aires.

El abogado patrocinante de Sarlo Sabajanes es el doctor Ignacio Filippini que, por mail, había solicitado a la Justicia que su cliente fuera incorporado a la causa sucesoria; este diario pudo saber que los primeros mails del letrado cayeron en la bandeja de spam del Juzgado Civil n° 60. Filippini aún no respondió las consultas de LA NACION acerca de la estrategia que llevará adelante.

Entre otra documentación, Sarlo Sabajanes adjuntó copias digitalizadas y actualizadas de su acta de nacimiento y de su DNI. También presentó el acta de nacimiento de Beatriz Ercilia Sarlo Sabajanes, su prima fallecida el 17 de diciembre de 2024.

Si bien aún resta la respuesta de Cesari a la solicitud del primo paterno, así ingresa formalmente un nuevo actor a la causa sucesoria de Sarlo, en la que ya concurren otras tres partes: el marido de quien la intelectual nunca se divorció, Alberto Sato; la prima materna Ernestina Susana del Río, que reside en Viedma, y el encargado de edificio Melanio Alberto Meza López, que reclama el departamento de cinco ambientes del octavo piso de Hidalgo 140 y el cuidado de la gata de Sarlo (que ningún otro heredero reclamó). Entre las partes, hubo recusaciones cruzadas.

Tanto Sato como los primos se presentan como herederos del legado de la autora de Escenas de la vida posmoderna, que incluye además del inmueble de Caballito un departamento en la calle Talcahuano, los derechos de autor y el dinero de las cuentas bancarias.