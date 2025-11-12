El regreso de los nerds

Años después de la separación de The Beatles, la prensa y los fans seguían preguntando una y otra vez cuándo volverían a reunirse. “Cuando vos vuelvas a la secundaria”, es una de las respuestas que se le atribuyen a John Lennon para descartar de plano esa posibilidad. Pero con el tiempo, ¿los Fab Four hubieran reprimido la tentación? El asesinato del autor de Imagine nos dejó la duda para siempre.

Por dinero o por abstinencia de escenarios, muy pocos músicos se han resistido a la nostalgia y el rock se destaca en esto como una de las ramas del show business que exprime el limón hasta la última gota. Hay todo tipo de regresos, la mayoría innecesarios, algunos insólitos, y otros deseables y aparentemente imposibles, como el recientemente anunciado por el grupo Rush, que sacudió el ambiente del rock internacional.

Pero empecemos por el principio, a riesgo de ofender a los connoisseurs. ¿Quién es Rush? Un power trío oriundo de Canadá a menudo etiquetado como “rock progresivo” pero que en realidad, con 19 discos de estudio y más de 50 años de carrera, transitó otros subgéneros con igual maestría. Su baterista, Neal Peart, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, murió en 2020. Por eso el retorno anunciado hace un mes por los otros dos miembros, Geddy Lee y Alex Lifeson, parecía imposible y fue pura sorpresa.

Rush se formó a finales de los 60 y pasó desapercibido en su país. Años más tarde, irrumpió en Estados Unidos como el “Led Zeppelin canadiense”, tal como los bautizó Gene Simmons, el bajista de Kiss, banda que los apadrinó y con la que compartieron giras. La influencia del cuarteto inglés es evidente en el disco debut (Rush, 1974) pero no duró mucho; ya en los dos álbumes subsiguientes empezaron a combinar rock duro con un sonido progresivo que pronto sería su sello y los convertiría en el grupo de culto más masivo de la historia. Allá y acá, en la Argentina, dónde tocaron por única vez el 15 de octubre de 2010.

Los 70 fueron una época en la que sonar diferente a todo lo conocido era un valor para el público rockero pero no tanto para las compañías discográficas que, en el caso de Rush, ante el fracaso comercial de su tercer disco (Caress of steel, 1975), lanzó una advertencia: el cuarto sería su última oportunidad. El grupo aceptó el desafío sin hacer la más mínima concesión musical y así llegó el imponente 2112, de 1976. Una obra conceptual cuyo primer tema dura 20 minutos, está dividido en siete partes y ocupa toda la primera cara del disco, con letras de tinte filosófico y temáticas de ciencia ficción. Es decir, hicieron todo al revés de lo que les pedían y adivinen qué pasó. Fue el primer gran éxito del trío, al que los seguirían muchos más.

Musicalmente virtuosos, pero carentes de glamour y clichés rockeros, la prensa musical los maltrató durante años, mientras sus fans crecían en todo el mundo. Los definían como un grupo uncool de y para nerds. Y, pese a que nunca ganaron un Grammy (fueron nominados siete veces), no se puede decir que hayan sido una banda “subvalorada” como algunos pretenden. Llenaron el estadio Maracaná, fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2013, vendieron 45 millones de discos en todo el mundo y obtuvieron 24 discos de oro y 14 de platino en Estados Unidos. Su tema más emblemático, Tom Sawyer, acumula 385 millones de reproducciones en Spotify, donde tienen casi 5 millones de oyentes mensuales.

La inesperada vuelta de Rush a los escenarios, en 2026, trae consigo otra sorpresa: será Anika Nilles quien se haga cargo de las baquetas. Una talentosa baterista y compositora alemana cuyos videos en YouTube se hicieron virales y captaron la atención de músicos de la talla de Jeff Beck, que se la llevó de gira en 2022.

Una decisión inteligentísima: la comparación con el irremplazable Neil Peart será más inviable que nunca. Los nerds canadienses lo hicieron de nuevo.