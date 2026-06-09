Feria de oportunidades: grandes artistas en pequeño formato y a buen precio

Desde un limón por cien dólares hasta una obra de Antonio Berni por mil: esas son algunas de las oportunidades que podrán conseguirse desde mañana hasta el domingo en la feria Arte Pequeño Formato, con entrada gratis en el Museo de Arquitectura y Diseño (MARQ). Claro que el limón no es como los que se consiguen la verdulería, sino una pieza de cerámica creada por el artista tucumano Sandro Pereira, quien integra desde hace dos años en la colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Y la más accesible de su colega rosarino, premiado en la Bienal de Venecia en 1962, un dibujo sobre papel realizado con birome hace medio siglo.

Obra de Antonio Berni sin título, de la serie "Las modelos" (ca. 1970), presentada por Cosmocosa Gentileza Cosmocosa

Ambos, además, estarán representados por galerías de prestigio: The White Lodge y Cosmocosa. Esta combinación imbatible incluirá a otros grandes referentes como León Ferrari -ganador del León de oro en Venecia- en la galería centenaria Van Riel-, Antonio Seguí (Rubbers), Juan José Cambre y Alfredo Prior (Vasari). Todos participarán con creaciones que no pueden superar los 50 centímetros, pero que pueden llegar a valer hasta 15.000 dólares. Esto podrá llevar a muchos visitantes a reformular la eterna pregunta: ¿el tamaño importa?

Obra sin título de León Ferrari, presentada por Van Riel Gentileza Van Riel

“Antonio Berni es un artista popular, un artista del pueblo. Su deseo fue que obra que su obra llegue a todos. En ese sentido, con obra sobre papel, pusimos precios especiales para la feria, para ajustarnos al concepto de pequeño formato y para promover la adquisición al público que no necesariamente es coleccionista. Todos conocen los valores millonarios de las obras de Berni que salen en los titulares, y nuestra misión en esta participación es que alguien pueda tener su Berni como primera adquisición”, señala Amparo Díscoli, codirectora de Cosmocosa, sobre los trabajos sobre papel –con un valor que va desde 1000 hasta 6500 dólares- que integrarán un solo show. Como “una bomba” define ella este conjunto, ya que “todas estas obras fueron estudiadas por Marcelo Pacheco. Muchas de ellas se exhibieron en el Moderno y otras no han sido vistas”.

Altar de Marcos López Gentileza marcos López

Un enfoque similar tiene Marcos López, el invitado de honor de este año, que además protagoniza hasta fin de julio una retrospectiva en Fundación Larivière. “Siempre me interesó que mi obra no sea hermética y que llegue a todo público –dijo a LA NACION este artista nacido en Santa Fe-. En varias oportunidades me ha pasado que los guardias de seguridad de la institución o la señora que limpia me han dicho: ‘Usted es el artista, lo felicito’. Eso quiere decir que mi obra es de una lectura absolutamente popular”.

Pingüino de Marcos López Gentileza Marcos López

Representado por Vasari, Rolf Art y Oficina de Proyectos, en la feria presentará desde fotografías en blanco y negro vintage de los años 80 (4000 dólares) hasta objetos como tablas de lavar pintadas y pingüinos (300.000 pesos cada uno), piezas de cerámica altares populares, dibujos, pinturas y una serigrafía del Gauchi Gil (180.000 pesos). Esta última fue realizada luego de que le robaran una fotografía de gran formato mientras era trasladada para participar de otra feria en Corrientes. Compartirá allí protagonismo con artistas invitados: “El Búlgaro”, Elba Bairon y Carlos Masoch.

Liliana Maresca por Marcos López, en Rolf Art Gentileza Rolf Art

“Vamos con una bala de plata”, anunció por su parte Daniel Pagano, codirector de Subsuelo. Se refiere a la reedición de una carpeta de grabados de Rosa Aragone, con siete xilografías originales firmadas por la artista rosarina de 96 años -dibujante, pintora, grabadora y pionera del arte textil en la Argentina-, que se ofrecerá por ochocientos dólares.

Moria Casán en 1977, por Foto Estudio Luisita Gentileza Hache

Otras galerías con trayectoria como Diego Obligado, Gachi Prieto, María Casado, Hache y Quimera se cuentan entre las más de treinta que participarán de este encuentro anual impulsado desde 2022 y actualmente organizado por Mariela Ivanier, Santiago Arce, Victoria Baeza y Mariana Gallegos del Santo, con asesoría curatorial de Francisco Medail y Julián León Camargo.

Grabado sin título de Antonio Seguí, de 1991 Gentileza Rubbers

Para agendar:

Arte Pequeño Formato, del 10 al 14 de junio en el MARQ (Av. del Libertador 999). Entrada gratis.