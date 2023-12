escuchar

El secretario de Cultura del gobierno de Javier Milei, Leonardo Cifelli, se comunicó el viernes por la noche con Christian Peregrino, el cantante lírico que el 22 de noviembre pasado dejaron afuera de dos funciones en el Teatro Argentino de La Plata, por sus opiniones políticas en redes sociales. A través de un llamado telefónico que fue confirmado a LA NACION, el funcionario se solidarizó con el artista y pactó con él un encuentro.

Peregrino, también en diálogo con este medio, brindó detalles de la charla que sostuvo con el integrante de la nueva administración libertaria, que se comunicó luego de enterarse que el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino lo había apartado de la obra Misa de Réquiem de Verdi, para la cual había sido contratado como cantante solista. Fue en el marco de la charla lo citó para reunirse la semana próxima en el CCK.

Además, el cantante reveló que recibió el llamado de Iñaki Gutiérrez, asesor digital de Javier Milei y de Victoria Villarruel, quien le comentó le dijo que el tema fue seguido por la secretaria de presidencia, Karina Milei. El asesor lo convocó a un encuentro en Casa Rosada, aunque aún sin fecha.

“Soy solamente un cantante, entrené para esto hace muchos años en el Colón, debuté en 2002, pero para lo que sucedió esta semana jamás fui entrenado. Nunca pensé vivir semejante manejada”, expresó Peregrino a este medio.

CHRISTIAN PEREGRINO Armando Colombaroli - Teatro Colón

Las declaraciones del artista se dan luego del hecho revelado por Cecilia Scalisi en LA NACION que generó gran repercusión: Peregrino fue despedido de las funciones que tenía programadas para el 25 y 26 de noviembre después de postear en redes sociales en contra de los abucheos que recibió el presidente Milei en el Teatro Colón, previos a las elecciones en las que venció al entonces candidato oficialista Sergio Massa.

“Los que entonaron la marcha peronista desde el mítico foso del Teatro Colón ¿van a renunciar o pueden cometer semejante falta de respeto sin sanciones?”, cuestionó el cantante lírico desde su cuenta Facebook en relación al episodio ocurrido en la función de Madama Butterfly (ópera en la que Peregrino había interpretado el personaje de Bonzo), donde algunos miembros del coro abuchearon al Presidente vociferando: “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”.

Después del triunfo electoral de Milei, Peregrino volvió a expresarse en redes sociales: “Todo esto ayer se acabó, compatriotas queridos, entiendan que la democracia es tolerancia y la república es libertad”. Tras ello, el músico etiquetó a una delegada del coro del Teatro Argentino y apuntó: “Mostrale este post a tus compañeritos y no rompan las pelotas, comisarios de cuadra”.

A raíz de sus declaraciones, la asamblea de trabajadores de la sala bonaerense lo consideró “persona no grata” y las autoridades del teatro resolvieron bajarlo de la obra de Verdi.

Por su parte, tras conocerse la noticia, el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino indicó en un comunicado: “Christian Peregrino no continuó en el reparto de la obra, para la cual había sido contratado como cantante solista, por motivos estrictamente laborales. Su salida del elenco llegó luego de las denuncias realizadas por el Coro Estable ‘por maltrato y agresión en redes a una compañera del cuerpo’. Frente a esta situación, y pese a la intención de mediación de la dirección del Teatro –que siempre procuró la continuidad del reparto seleccionado–, Peregrino manifestó su idea de igualmente no continuar. Por la inminencia de las funciones donde debía participar, al momento de la dimisión no hubo recisión del contrato y recibirá una paga proporcional a los días trabajados en los ensayos”.

El descargo de Peregrino

A raíz de lo ocurrido, Peregrino -que comenzó en el Coro Estable del Teatro Colón a mediados de la década del 90- brindó una entrevista exclusiva a LA NACION en la que reveló que desde el Teatro Argentino de la Plata no se volvieron a comunicar con él. “La última vez fue el miércoles 22, anterior al estreno de la obra. Ese día me llamaron del Argentino para darme de baja. Y crucé algunas palabras con Bauer. Sí me llamó gente del coro, de administración, de sastrería, de prensa para decirme que lo que sucedió era una locura”.

Al referirse al texto donde el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino se refiere a los motivos por los que no continuó en la obra, el artista insistió en que “no fueron laborales”. “Cuando me dijeron el martes (21) ‘no vengas mañana’, me agarraron en frío. En ningún momento dije que me bajaba. Los que decidieron mi salida fueron ellos”, afirmó.

Respecto de la lectura que hace del hecho, destacó que lo que entiende ahora es que “el que se calla la pasa más tranquilo”. “Pero por cómo soy yo, no podría callarme, sentiría una espina muy grande. Soy cantante 500 horas al año, el resto del tiempo soy Christian, un tipo sencillo. Me llevo bien con todos. Jamás tuve un problema con nadie en una producción. Esto no puede sucederle a nadie, piense lo que piense políticamente y tenga el enfrentamiento que sea por Facebook. Lo volvería a hacer, quizás de una manera más diplomática. Aprendí eso”, aseguró.

En relación a sus planes a futuro, Peregrinó contó que existe la posibilidad de hacer un Réquiem de Verdi en Bogotá, para fines de 2024. “También estuve hablando con mi representante en Brasil. En el Colón debuté en 2002 y he cantado en todas las temporadas desde entonces. No veo razón por la cual el año próximo no vaya a cantar ahí”, cerró el artista.

