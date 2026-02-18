LA NACION

El sueño de volar

TOPSHOT - Finland's Elias Syrja competes in the freestyle skiing men's freeski big air qualification run 2 during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Livigno Snow Park - Big Air, in Livigno (Valtellina), on February 15, 2026. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
TOPSHOT - Finland's Elias Syrja competes in the freestyle skiing men's freeski big air qualification run 2 during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Livigno Snow Park - Big Air, in Livigno (Valtellina), on February 15, 2026. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Valtelina, Italia.- En un video publicado recientemente en una red social en la que ha comenzado a participar, el cineasta Werner Herzog relató lo maravillado que se ha sentido desde su infancia por la disciplina llamada “vuelo de esquí”, derivada del salto de esquí. El director mencionó al deportista más admirado por él en esa disciplina, al que le dedicó el documental El gran éxtasis del escultor de madera Steiner, sobre el suizo Walter Steiner, de los años 70. Luego de señalar el goce estético que le provocaba y las diferencias con la actualidad, el cineasta afirma que Steiner “se transformaba en un ave”, y reflexiona sobre la vida: “Sería genial terminar la vida así, volar y desaparecer en algún lugar”. Quizá también motivado por el mismo sueño de elevarse por el aire aunque sea por unos pocos instantes, este participante de los Juegos Olímpicos de Invierno se haya aventurado a protagonizar un salto como el que vemos aquí.

