Elena Poniatowska cuenta que fue abusada por Arreola

Elena Poniatowska

La escritora mantiene una discusión con la familia del autor

13 de diciembre de 2019

Tras 64 años de silencio, Elena Poniatowska, premio Cervantes de Literatura 2013, difundió una carta en el diario La Reforma en la que cuenta que a los 23 años fue abusada sexualmente por Juan José Arreola, y lo hizo en respuesta a una misiva que publicó la familia del escritor en el mismo diario para desmentir una violación. "Son las 4.37 de la tarde del domingo 8 de diciembre de 2019 y leo estupefacta la carta de la familia del escritor Juan José Arreola. Jamás, en 64 años, he hecho declaración alguna acerca de Arreola y su entorno. En mi novela El amante polaco, que Planeta lanzó en la Feria del Libro de Guadalajara, el miércoles 4 de diciembre, solo hablo de 'el Maestro'".

La escritora, de 87 años, comenzó así su defensa frente a la acusación que realizó la familia de Arreola en el periódico La Reforma, el último lunes, luego de las declaraciones en las que la mexicana confirmaba que "el Maestro", un personaje de su nuevo libro, se inspiró en Arreola, escritor y editor fallecido en 2001. En El amante polaco, el libro más personal de la autora, cuenta la admiración por "el Maestro" y la relación que tuvieron hasta que la atacó sexualmente, hecho que transformó su vida. "Ya se sabía, muchos lo saben. Pero no hay que decirlo, para qué, además, ya pasaron tantos años. Él usaba su capacidad de convencer, de ser muy seductor, para hacerle daño a la gente", declaró Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor, nombre completo de la escritora, el 23 de noviembre último, al diario Excelsior. "Aunque la familia de Arreola habla de respeto, la respetuosa fui yo, la que nunca pidió nada fui yo, la que no volvió a verlo nunca fui yo, la que guardó silencio fui yo", respondió la escritora el martes último, en su derecho a réplica, publicado en el diario La Reforma. Un día antes, la familia de Arreola publicó una carta en la que desmintió el abuso: "El tiempo parece haber afectado a la memoria (nos rehusamos a creer que se trate de vender libros). De cualquier manera, es una lástima que el querido Juan José no esté aquí para desahogar su derecho de audiencia".

"El silencio y el respeto del que habla la familia Arreola han sido de mi familia y míos durante 64 años. ¿En qué se basa el silencio y el respeto de la familia Arreola, si ahora trae a la luz un asunto del que nunca hablé?", se preguntó. La escritora explicó que en El amante polaco no aparece el nombre de Arreola.

Agencia Télam