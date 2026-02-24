Renuncia la presidenta del Louvre y Macron buscará darle “un nuevo impulso” al museo más visitado del mundo

La presidenta del Museo del Louvre, Laurence des Cars, presentó hoy su dimisión, anunció la oficina del presidente francés, Emmanuel Macron, quien la aceptó para dar un “nuevo impulso” a esta institución sacudida por un espectacular robo de joyas en octubre.

“El jefe del Estado aceptó la renuncia, saludando un acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo impulso fuerte para llevar a cabo grandes proyectos de seguridad, de modernización y el proyecto ‘Louvre-Nuevo Renacimiento’”, indicó un comunicado oficial que dio a conocer la agencia AFP.

El museo parisino, que es el más visitado del mundo, se encuentra sumido en la polémica desde el 19 de octubre, cuando se produjo un escandaloso robo de joyas de la corona francesa de la Galería Apolo, cuyo valor se estimó en US$104 millones, así como por problemas de infraestructura edilicia (en noviembre de 2025, trascendieron las pérdidas de agua en las cañerías), huelgas de personal y de fraude en los boletos de entrada, en un contexto de turismo masivo.

Esta semana, el grupo de activistas Everyone Hates Elon colgó en la pared de una sala del Louvre una foto del expríncipe Andrés de Reino Unido, tras su arresto en el marco del escándalo por la filtración de archivos vinculados al caso Epstein.

La semana pasada, el número dos de la institución, Kim Pham había dicho a la agencia de noticias AP que es “estadísticamente inevitable” que en algún momento surja el fraude tras conocerse una presunta red delictiva con entradas que alcanzó los 10 millones de euros (11,8 millones de dólares) y se habría prolongado durante una década.

Pham, administrador general del Louvre, dijo a The Associated Press que la escala única del museo lo hace especialmente vulnerable. El museo, de 86.000 metros cuadrados de espacio donde se exhiben 35.000 obras de arte, recibe a 9 millones de visitantes al año.

En una entrevista concedida al diario francés Le Figaro, Laurence des Cars explicó que su decisión responde a la imposibilidad de avanzar con las reformas que había impulsado desde su llegada, en septiembre de 2021. “Constato que el proyecto de modernización del Louvre que he liderado desde que asumí el cargo ya no puede concretarse. Quedarme equivaldría a gestionar lo existente cuando el Louvre necesita continuar su transformación”, afirmó.

La ahora exdirectora, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del museo, sostuvo que el robo del 19 de octubre expuso problemas estructurales que había señalado desde el inicio de su gestión. “Puso en evidencia de manera cruel aquello sobre lo que alerté desde mi llegada: la obsolescencia del edificio, de las instalaciones técnicas y los problemas masivos de congestión”, dijo al matutino francés.

Des Cars, que estaba en el centro de las críticas desde el asalto a la Galería Apolo, aseguró que llegó a presentar su renuncia al gobierno francés pocas horas después del hecho, pero que entonces no fue aceptada. “La ministra de Cultura me pidió que sostuviera el timón en la tormenta, y fue lo que hice. Pero sostener el timón no es suficiente. También hay que poder avanzar. Y las condiciones para avanzar ya no están dadas”, señaló.

Consultada sobre su responsabilidad frente al robo, afirmó: “Asumo mi parte, por supuesto. Pero los culpables, los autores intelectuales, siguen en libertad”. También defendió el balance de su gestión y sostuvo que cree haber “puesto al Louvre nuevamente en movimiento”, aunque reconoció que esa tarea pudo generar resistencias.

En la misma entrevista, des Cars negó que su salida esté vinculada a las recientes huelgas del personal y la atribuyó al contexto institucional. “Lo que me hace irme no es la huelga, sino la imposibilidad de transformar el Louvre en el contexto actual”, dijo.

Pese a la crisis, expresó su deseo de que las joyas robadas sean recuperadas. “Hay que creer en ello. Los investigadores hacen un trabajo notable”, afirmó, y concluyó que, tras su salida, buscará seguir vinculada al mundo de los museos: “Hay una vida después del Louvre”.