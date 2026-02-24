Cierra definitivamente el ex-Museo del Traje y el Gobierno planea abrir un espacio cultural para artistas emergentes

A partir del 1° de marzo, la sede del ex-Museo Nacional de la Historia del Traje (Colección Histórica del Traje Argentino, que hace más de un año depende del Museo Histórico Nacional), en Chile 832, cerrará sus puertas definitivamente para convertirse en un “espacio cultural” destinado a artistas emergentes que el Gobierno planea inaugurar antes de fin de año. Desde la Secretaría de Cultura de la Nación recordaron que el museo estaba “cerrado desde 2024″ y que en su sede solo se daban charlas y cursos.

El acervo de la Colección Histórica del Traje Argentino tiene más de nueve mil piezas Archivo

La mayoría de los trabajadores del ex-Museo del Traje deberá reinstalarse en el Museo Histórico Nacional (MHN), a cargo transitoriamente de María Paula Zingoni tras la renuncia de María Inés Rodríguez Aguilar por el polémico traspaso del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. Hasta que se resuelva el concurso del MHN (que se abriría en marzo), Zingoni se desempeña además como directora nacional de Museos. Trascendió que con la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, “quieren unificar los equipos” y “poner orden”, aunque se desconoce qué pasará cuando en el MHN se designe a un nuevo director.

“Se decidió el traspaso del personal que no tiene tareas en el edificio de Chile al de Defensa 1600 para que cumplan tareas en el MHN; aquel que no quiera cumplir tareas será desvinculado”, informaron desde el Gobierno. En el edificio de Chile 832, que es Monumento Histórico Nacional desde 1990, trabajan veinte personas, aproximadamente. Algunos podrían pedir pases en comisión a otras áreas.

El acervo patrimonial –vestidos, pantalones, calzados, objetos de uso cotidiano, fotografías, molderías y otros materiales gráficos vinculados a la moda que van del siglo XVIII al XX– supera las nueve mil piezas. Sería mudado al Palacio Libertad y al MHN.

Los representantes de ATE Cultura se reunirán con Zingoni en las próximas horas para expresarle su malestar. “La situación se agrava cada vez más -dijeron a LA NACION desde el gremio-. Avanzan con despidos y contratos precarios de seis o tres meses, y tampoco se quieren pagar horas extras. En el edificio de la calle Chile no vimos ninguna obra en marcha”.

Solo continuarán cumpliendo funciones en Chile 832 personal vinculado a tareas de registro, documentación y conservación de piezas. “Harán el inventario, que no estaba en condiciones, y preservarán piezas de la colección de Horace Lannes, de más mil vestidos que están sin inventariar desde que se recibió hace siete años”, comunicaron desde el área de Cultura en una crítica no tan velada a gestiones anteriores.

Mientras tanto, ya con el edificio cerrado, el Gobierno realizará mediciones y proyectos de obra, en vista de la confección del pliego de licitación para las reformas que deberán contar con la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (afín al oficialismo). Anticiparon que el inmueble tiene “problemas de humedad, refrigeración, accesibilidad y sanitarios, en principio”. LA NACION pudo saber que, desde finales de 2024, funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas concurrieron a Chile 832 en varias ocasiones, con lápiz y papel en mano.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quiere convertir la casona histórica de San Telmo en un espacio cultural dedicado a artistas emergentes, con espectáculos musicales y teatrales.

Las piezas de la Colección Histórica del Traje Argentino se exhiben actualmente en las salas 604 y 121 del Palacio Libertad [Sarmiento 151] y el equipo prepara una muestra que se inaugurará el 12 de marzo, en otras dos salas. Y en el MHN hay una sala dedicada al acervo. “En 2025, el Palacio Libertad recibió un millón y medio de visitantes –apuntan desde Cultura-. Con que solo haya pasado el 10% de las personas por las salas, ya es mucho más de las que recibían en Chile”. No obstante, se objeta que la variable “cuantitativa” no es la única que debería tenerse en cuenta a la hora de evaluar el funcionamiento de un organismo cultural del Estado.