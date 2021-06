Elogiosa crítica de The New York Times sobre “El divorcio” de César Aira, con prólogo de Patti Smith

“Leer a Aira puede sentirse como estar dentro de una imagen, deslizarse de un plano de color a otro, solo para encontrarse siguiendo una figura que de repente se desliza fuera del marco”, dice Sheila Glaser, editora de The Times Magazine, en una elogiosa reseña sobre El divorcio, de César Aira, publicada en la sección de libros de The New York Times. Con traducción al inglés a cargo de Chris Andrews, The divorce tiene introducción de Patti Smith y se suma a la lista de libros de autores argentinos leídos en otras lenguas.

The Divorce, de Aira, con crítica favorable en The New York Times

Editado en el país por Mansalva en 2010, en El divorcio Aira cuenta tres historias que se relacionan a partir de un accidente callejero frente a un bodegón de Palermo Soho. En la crítica de NYT, titulada “En el mundo de César Aira, la vida es una serie de encuentros fortuitos”, Glaser demuestra su fascinación por los trucos literarios del mago de General Pringles, que festejan sus lectores locales en sus más de cien libros publicados. “Aira, un argentino que ha sido (inevitablemente) comparado con Jorge Luis Borges pero también con el escritor chileno Roberto Bolaño, es conocido por sus recursos lúdicos que frustran los intentos de delinear algo parecido a una trama”, asegura la periodista. Y cita la definición del autor sobre su proceso creativo: “Aira ha descrito su técnica de escritura como ‘una fuga hacia adelante’: escribir sin revisar el trabajo del día anterior”.

En el libro La ola que lee (novedad local publicada en Literatura Random House), María Belén Riveiro reúne y analiza columnas, notas y reseñas de Aira publicadas entre 1981 y 2010. En uno de esos textos, el ganador del Premio Formentor 2021 y asiduo “candidato” latino al Nobel de Literatura escribió: “Mi modo de vivir y de escribir se ha ajustado siempre a ese denigrado procedimiento de la ‘huida hacia adelante’. Eso es una fatalidad de carácter, a la que me resigné hace mucho, y sucede que en la novela encontré su medio perfecto. Con la novela, de lo que se trata, cuando uno no se propone meramente producir novelas como todas las novelas, es de seguir escribiendo, de que no se acabe en la segunda página, o en la tercera, lo que tenemos que escribir”.

Una antología de textos de no ficción escritos por Aira

Los artículos seleccionados y compilados por Riveiro forman un corpus del Aira de no ficción: reflejan no solo lo que piensa de la literatura y de algunos autores en particular sino sobre su propia producción: “Con alguna ingratitud, he dicho y repetido que no me importan los libros, que los considero apenas un mal necesario en nuestro oficio. Quizás exagero, pero la idea es que los libros, por lo menos los míos, no sean tomados como objetos corrientes, de los que circulan en el mercado de los objetos, condenándome a mí al pasado en el que se supone que los escribí. Me espanta que me juzguen por mis libros. Me siento vagamente insultado, siento el riesgo de una mutilación, cuando alguien se toma en serio un libro mío. Querría prevenirlo contra ese error, y no encuentro otro modo de hacerlo que publicando un libro más”. Y así fue y sigue siendo. Palabra de Aira.

