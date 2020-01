Elsa Barber fue la primera mujer en asumir al frente de la Biblioteca Nacional y la primera con formación académica entre todos los directores que pasaron por la institución creada en 1810. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

En julio de 2018 Elsa Esperanza Barber se convertía en la primera mujer en asumir al frente de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno tras el alejamiento del escritor, traductor y editor Alberto Manguel. No solo fue la primera mujer al frente de la prestigiosa institución, sino que, hasta el momento de su renuncia, esta mañana, había sido la primera con formación de bibliotecaria entre todos los directores que por allí pasaron.

Nacida el 10 de junio de 1953 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, Barber, una bibliotecaria recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con más de 40 años de experiencia, fue también directora del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras y continúa como profesora de la carrera.

" Realmente siento que tengo un peso enorme. No sé si es por ser mujer o por ser la primera bibliotecaria graduada a cargo de esta institución, con todo lo que implica históricamente. De cualquier manera, me lo hubiera tomado de esta forma. Soy muy obsesiva. A pesar de que hace once años que estoy en la Biblioteca, esta es una responsabilidad que pesa", había expresado Barber al asumir como directora de la Biblioteca a mediados de 2018, institución que dispone de un acervo de casi un millón de ejemplares, alberga el Fondo Bibliográfico del Tesoro y la hemeroteca Ezequiel Martínez Estrada.

Barber había llegado a la Biblioteca Nacional en 2007, época en que José Nun se desempeñaba como secretario de Cultura, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Llegó para reemplazar al sociólogo Horacio Tarcus en la subdirección. Luego secundó al ensayista Horacio González y, a partir de 2015, a Alberto Manguel.

Se espera que en las próximas horas el ministro de Cultura, Tristán Bauer, acelere el anuncio de su sucesor. Los rumores apuntan hacia el escritor Juan Sasturain.

El cargo de director de la Biblioteca es uno de los grandes anuncios pendientes que quedan por definir a Bauer, junto con los nombres de quienes estarán al frente del Fondo Nacional de las Artes y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).