Javier Milei estaba destacando el trabajo de su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en materia de privatizaciones. “Gracias a su ciclópea tarea…”, dijo, y, sin contener su estilo barrabrava, característico de su exposición en el Congreso, agregó: “Uy, no sé si ellos entenderán quién era Cíclope”. Fue otro dardo a la oposición que, por cierto, tampoco estaba escuchando como alumnos disciplinados. Tal vez el fervor y la catarata de datos engañosos o falsos no le permitieron al Presidente percatarse del error.

En la mitología grecorromana, cíclope no era una persona determinada, sino un género de héroes con algunas características especiales: “Gigante con un solo ojo, en el centro de la frente”, los define la Real Academia Española. A lo que se puede agregar, seres con una fortaleza sobrenatural. El más conocido era Polifemo, hijo de Poseidón, que en la Odisea, de Homero, termina cegado por el protagonista.

Aunque Milei también podría haberse referido a Cíclope, el personaje de Marvel Comics, miembro fundador de los X-Men que apareció por primera vez en el cómic en 1963. La habilidad de este mutante era que sus ojos emitían poderosos rayos de energía y, para evitarlo, usaba unas antiparras especiales.