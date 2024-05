Elvira Sastre vuelve a Buenos Aires con su espectáculo de música y poesía

Escuchar

De regreso en Buenos Aires, en el marco de su tour latinoamericano Imposible, la poeta española Elvira Sastre presentará este viernes un show poético en el teatro Ópera, que tiene las entradas casi agotadas, como ya sucedió en México, Colombia, Ecuador y Uruguay. El lunes, en el último día de la Feria del Libro, firmará ejemplares de sus libros en el stand de Planeta (917). Y luego partirá para completar su exitosa gira por Chile y Perú.

“Siempre me ha gustado cuestionar lo que me niegan. Sucede algo, y es que cuantas más veces me dicen que no puedo hacer algo, más ganas tengo de hacerlo. No paro hasta que consigo aquello en lo que creo. Y si no hay una solución, me la invento. Y si no existe la puerta, la fabrico. Y si no hay manera, la creo. Es la determinación de mi abuelo, que la llevo dentro –dice Sastre cuando le preguntan sobre su decisión de “lanzarse” al escenario–. No sé si alguien se hace una idea de las veces que me han dicho que esto que hago con la poesía es imposible. La de veces que me han cerrado la puerta, que no han confiado. La de veces que me han llamado cuando el éxito ya ha llegado, y nunca antes. ‘Imposible’ es una palabra que me lleva acompañando toda mi carrera y es ahora cuando hemos decidido darle la vuelta y hacerla nuestra. No necesitamos que nadie crea en nosotras: somos nosotras las que lo hacemos. Esta gira es un reflejo de todo lo que hay detrás de la palabra ‘imposible’. De todas las cosas increíbles, maravillosas y únicas que esconde esa palabra cuando alguien la pronuncia y otra decide no escucharla.”

Después de la gran convocatoria de fans –en su mayoría, mujeres– que tuvo su espectáculo de poesía y música en vivo en el mismo teatro porteño en mayo de 2023, Sastre continúa posicionándose en el escenario con una propuesta única, en la que la poesía logra atravesar a diferentes generaciones en un nuevo y único formato. Con entradas agotadas en Buenos Aires, hace justo un año Sastre visitó también Córdoba y Rosario y, luego, cautivó miles de fans en Chile. Esta nueva gira latinoamericana forma parte del tour que la poeta realizó en Europa con presentaciones en Madrid y Barcelona, entre otras ciudades.

Elvira Sastre agota las localidades en las ciudades donde presenta su espectáculo de poesía CAMILA GODOY/ AFV

Junto a sus músicos, Manu Míguez y María Mur, Sastre ofrece un espectáculo difícil de definir. No es un recital tradicional, no es un concierto de música: es una explosión de dos artes que se fusionan para conmover a los espectadores.

LA NACION