Abren la convocatoria de los Premios ADEPA al Periodismo

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) abrió la convocatoria para participar en la 37° edición de los Premios ADEPA al Periodismo, un certamen que busca reconocer la excelencia profesional, la originalidad, la calidad y el impacto de los trabajos periodísticos realizados en el país. Los interesados podrán presentar sus postulaciones hasta el 31 de julio.

Cada participante podrá inscribir hasta dos trabajos por categoría. Para concursar, las producciones deberán haber sido publicadas entre el 1° de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

La presentación de los trabajos se realizará exclusivamente a través de un formulario online disponible en el sitio web de ADEPA, donde también pueden consultarse las bases completas del concurso. Allí se detallan los requisitos de participación, las veintidós categorías y las condiciones de evaluación.

José Claudio Escribano pronunció el discurso inaugural de la ceremonia de los premios ADEPA 2025 Ricardo Pristupluk

Los Premios ADEPA distinguen cada año producciones periodísticas de distintos formatos y soportes, con el objetivo de destacar el aporte del periodismo profesional y fomentar la calidad informativa.

La convocatoria está dirigida a periodistas y profesionales de medios de comunicación que deseen postular trabajos publicados durante el período establecido por el reglamento. La lista de jurados también se publicará en breve en el sitio web de ADEPA. La difusión de los ganadores de cada categoría y la entrega de los premios –que consistirán en una estatuilla y un diploma– se realizarán en diciembre de este año, y los trabajos ganadores serán publicados en las plataformas de ADEPA.