En carrera para una nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura

Con el lema “Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles”, el viernes 2 de octubre se “correrá” la edición 2026 de la Maratón Nacional de Lectura. Organizada por Fundación Leer, con la adhesión de ADEPA, la campaña invita a leer todo el año y a celebrar con una gran jornada para disfrutar de la lectura en comunidad.

“La propuesta es leer e imaginar futuros, inventar mundos, correr los límites de la realidad y ensayar preguntas profundas sobre el tiempo, la vida, el cambio y cómo los seres humanos hacemos y decidimos en el presente nuestro provenir. Al leer textos en torno a estas temáticas, los chicos y las chicas se encontrarán con obras imperdibles de la literatura universal, explorarán diferentes escenarios, descubrirán nuevos personajes y se preguntan por lo que vendrá y por lo que podría ser diferente”, dicen los organizadores.

La inscripción a la Maratón 2026 ya está abierta y todas las instituciones que quieran sumarse pueden hacerlo desde el sitio web de Fundación Leer.

Una vez inscriptos, los docentes y directivos van a poder acceder a la guía de actividades de la Maratón -una publicación con actividades para todas las edades, recomendaciones de textos e ideas para celebrar- y una variada colección de recursos educativos que se publicarán para acompañar los preparativos y el recorrido de lecturas.

Una celebración que crece año a año

En la última edición, 4 millones de niños, niñas, jóvenes y adultos de 14.500 instituciones de todos los rincones del país participaron de esta gran celebración de la lectura. La iniciativa forma parte de las agendas escolares de numerosos ministerios de educación provinciales y tiene un objetivo claro: poner en valor la lectura como una práctica fundamental para construir un futuro mejor.

El día de la Maratón, directivos, docentes, referentes comunitarios, chicos y chicas transforman sus espacios para celebrar la lectura. Escuelas, bibliotecas y centros comunitarios se llenan de historias, rincones de lectura, actividades literarias y encuentros que convocan también a familias, autoridades, amigos y vecinos.

Fundación Leer alienta a las instituciones a leer con los chicos durante todo el año. Para acompañar la preparación de la Maratón Nacional de Lectura, la Fundación ofrece una biblioteca digital gratuita Desafío Leer. El Club, propuestas de actividades y recursos gratuitos para docentes y mediadores de lectura que permiten abordar el lema del año y organizar una jornada participativa y creativa.