Malvinas, una “violenta ocupación”: difunden cartas de protestas tras la usurpación de las islas en 1833

Después del discurso en cadena nacional del presidente Javier Milei, el pasado 3, cuando reivindicó la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y anunció sanciones para empresas petroleras que exploran en el territorio nacional sin autorización del Gobierno, en los fondos documentales de archivos históricos comenzaron a exhumarse cartas de gobernadores que, en 1833, alertaban sobre la usurpación de las islas por parte del Reino Unido.

Días atrás, el Archivo Histórico de Tucumán, a cargo del abogado Javier Critto, difundió la carta del gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, escrita unas semanas después de la ocupación británica, destinada al gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia. En cuatro folios, relata las exigencias del comandante británico, las protestas del argentino José María Pinedo y la llegada de las tropas usurpadoras a las islas. La particularidad de la carta radica en el modo pormenorizado en que se reconstruyen los acontecimientos.

El hallazgo se produjo mientras los especialistas revisaban la documentación correspondiente a la gobernación de Heredia. Tras el proceso de digitalización, el documento original quedó resguardado dentro de una caja fuerte con cámaras y custodia policial. Una copia digitalizada será entregada al Gobierno provincial.

Días después, el Archivo General de la Nación, a cargo del historiador Emilio Perina, identificó en sus fondos documentales la respuesta oficial que el gobernador de Tucumán envió a Buenos Aires el 25 de febrero de 1833 luego de la ocupación británica de las Malvinas. De este modo, el nuevo hallazgo complementa de forma directa la misiva encontrada en el Archivo Histórico de Tucumán, cerrando un circuito epistolar de valor testimonial para el reclamo soberano argentino.

El documento, refrendado por Heredia y su secretario Juan Bautista Paz, califica el desalojo de las autoridades y pobladores argentinos como un “escandaloso atentado” y una “violenta y espoliativa ocupación”. La comunicación oficial denuncia que el accionar británico quebrantó los tratados preexistentes y violentó “los derechos de la República, fraccionando el territorio nacional sin más derecho que el de la fuerza”.

El Reino Unido reconoció formalmente la independencia de la Argentina (Provincias Unidas del Río de la Plata) el 15 de diciembre de 1824, con el nombramiento de Woodbine Parish como cónsul general. Lo ratificó al firmar el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación el 2 de febrero de 1825.

En la carta, el gobernador de Tucumán pone a disposición del gobierno de Buenos Aires “todos los recursos y auxilios” para obtener la restitución del territorio usurpado y enfatiza que la acción armada británica constituyó una “detentación punible” desprovista de derecho.

En diálogo con LA NACION, Perina dijo que el intercambio epistolar confirma algo que ya se sabía: el agravio para todas las provincias que representó la usurpación británica. “Sin embargo, la difusión de los materiales renueva el interés en los archivos históricos y demuestra su importancia para el conocimiento del pasado”, señaló.

En simultáneo, después de la cadena nacional “malvinera” del Presidente, en la cuenta de Instagram del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, a cargo del coronel retirado e historiador Esteban Vilgré Lamadrid, reanudó sus publicaciones sobre el reclamo histórico, como la que tuvo lugar días atrás, sobre la intervención del embajador José María Ruda, delegado argentino en Naciones Unidas, ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el 9 de septiembre de 1964. Ocurre luego de una pausa impuesta por las autoridades de la Secretaría de Cultura.

“Debemos actuar hoy en función del futuro y Malvinas es el futuro”, dijo Milei a inicios de mes. Por lo visto en archivos y museos, ese futuro también depende del conocimiento histórico que se tiene del pasado.