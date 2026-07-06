En una subasta: Pelé, Maradona, Messi y Ronaldo, juntos

“He visto al jugador que heredará mi lugar en el fútbol argentino y su nombre es Messi. Es un placer ver jugar a Messi; es el tipo de jugador que me gusta... Es un líder y está dando clases de buen fútbol”. Eso dijo Diego Maradona sobre Lionel Messi en 2006 según Sotheby’s, la casa de subastas que ahora ofrece al mejor postor prendas de ambos: la camiseta que usó Messi en ese partido y el brazalete de capitán de Maradona para el Mundial 1986.

Messi con la camiseta usada en 2006 Gentileza Sotheby's

“Esta camiseta, utilizada en uno de sus primeros partidos emblemáticos, no es solo parte de la historia de Messi: es una pieza de la memoria colectiva del fútbol, que tiende un puente entre el inicio de una carrera y el legado que esta llegaría a definir”, dice Sotheby’s sobre esa prenda usada por el actual capitán de la selección cuando todavía era un adolescente. Apenas había pasado poco más de un año desde que marcó su primer gol en La Liga, en mayo de 2005. Semanas atrás, en el partido de la Argentina contra Austria, alcanzó el récord de goles en la Copa del Mundo.

Maradona con el brazalete usado en 1986 Gentileza Sotheby's

“El juego hermoso” se titula el remate online, que además incluye por ejemplo la camiseta que vistió Pelé en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 1958, el primer Mundial de Brasil. Si bien esta última ya fue reservada por un millón de dólares, por otros lotes se puede ofertar hasta el 16 de este mes. Por el mencionado brazalete y por otra camiseta usada por Messi en 2017, por ejemplo, ya se ofrecieron 100.000 dólares. Y se estima que otra de Juventus usada por Cristiano Ronaldo en 2019 podría alcanzar los 90.000.

Pelé en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 1958 Gentileza Sotheby's

“Llevar el brazalete de capitán significa más que liderar un equipo en el campo de juego. Es un símbolo público de responsabilidad que conlleva no solo el resultado del partido, sino también los valores, la historia, el orgullo y las emociones que los aficionados asocian con su equipo”, dice la casa de subastas sobre este objeto, usado por Maradona en tres partidos memorables de la fase de eliminación directa: la final del Mundial contra Alemania Occidental, los cuartos de final frente a Inglaterra —partido en el cual marcó dos de los goles más famosos de la historia del fútbol— y los octavos de final contra Uruguay.

Los objetos subastados fueron “fotomacheados”. Eso quiere decir que se usó un método de autenticación mediante el cual se compara cada prenda con fotografías o videos de alta resolución del encuentro, para demostrar que es la misma que llevó un jugador durante un partido.