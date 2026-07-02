A los 84 años, murió la escritora Aitana Alberti León, hija de Rafael Alberti y María Teresa León

Este miércoles, en La Habana, murió a los 84 años la escritora argentina, española y cubana Aitana Alberti León, única hija de los escritores españoles Rafael Alberti y María Teresa León. Había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 9 de agosto de 1941, durante el exilio de sus padres en la Argentina a causa de la Guerra Civil Española. La noticia fue confirmada por los familiares de la escritora y antropóloga al diario digital español infoLibre. Su hija, la cineasta española Marina Alberti, dirigió el documental Aitana, de 2023, filmado en la capital cubana con su hermana, Altea Alberti, cuando su madre empezaba a mostrar signos de alzhéimer.

Alberti León se licenció en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Radicada en Cuba en 1984, se destacó como gestora cultural en el Centro Cultural Dulce María Loynaz, dedicado a la difusión literaria en Cuba. Fue presidenta del Festival Internacional de Poesía de La Habana y del Proyecto Cultural Sur, orientado al fomento de la poesía y las artes.

Rafel Alberti, Aitana Alberti León y María Teresa León Redes

Desarrolló investigaciones sobre la Generación del 27, que integraron, además de su padre, poetas como Pedro Salinas, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, entre otros. También escribió sobre las obras de las escritoras españolas Margarita Manso, Maruja Mallo, Ángeles Santos, Concha Méndez, María Zambrano, Rosa Chacel, Josefina de la Torre y su madre, entre otras.

Como escritora, publicó los poemarios Y de nuevo nacer, Pupila al viento, Son del fugado cuerpo y Amazona en la Centella, y libros de narrativa como Cuentos persas e Inquilinos de la soledad donde narra las experiencias de los perseguidos durante la dictadura franquista que, como sus padres, tuvieron que abandonar España.

Como sus padres, era comunista. “Hay que creer en algo, hay que tener algún ideal -dijo en una entrevista con el escritor español Manuel Quiroga Clérigo-. En el siglo XIX siempre se decía eso: ‘Hay que tener ideales’. Pero creo que es una expresión un poco venida a menos, aunque yo siga pensando que es esencial vivir con ideales. El hombre no puede vivir sin algo, sin creer en algo. Es lo que hace vivir a la gente”.

Volvió a su ciudad natal en varias ocasiones; en 2009, inauguró el Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, y en 2012 presentó la antología El amor y los ángeles, publicada por Último Reino, con poemas de Alberti.

“Aitanita, como la nombraba su padre Rafael, con infinita tristeza debo decir que te fuiste con tus padres, Rafael y María Teresa -la despide la escritora Graciela Aráoz, amiga de Alberti León-. Guardo recuerdos de amor aquí y allá. Te conocí en La Habana y, siempre dulce, hermosa, excelente anfitriona, nos reunías en tu casa preparando exquisiteces y llegaban los poetas amigos, charlas, vino y reírnos hasta el amanecer. Aquí en tu Buenos Aires paseábamos, comprábamos ropa y cada una modelaba a la otra para su opinión; también te homenajeaba en mi casa con amigos. Me diste las copias de las cartas de Rafael a María Teresa para mi trabajo sobre ellos. En tu casa saqué tantas fotos de las pinturas de tu padre, eras la luz de sus ojos. Charlábamos tanto de amores, poesía, la situación de la mujer... Me quedo con ese amor. Hasta siempre, amiga. Hasta El amor y los ángeles. Buen viaje”.