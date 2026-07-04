Inglaterra vuelve al Azteca 40 años después de la mano de Dios y el Gol del Siglo: cómo escribir una historia mejor

El partido de todos los tiempos se jugó el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca. Exactamente, 114.580 personas lo contemplaron en vivo y millones en el mundo. Todavía hoy, eriza la piel.

La Argentina le ganó por 2 a 1 a Inglaterra, por los cuartos de final de México ‘86. La Mano de Dios, primero, el Gol del Siglo, después. Cuatro años después de la Guerra de Malvinas y un par de días antes de la vuelta olímpica más maravillosa. De la selección, de Diego Maradona. De toda una generación.

Y en el medio, Inglaterra. Nunca escapó de la pesadilla.

El conjunto británico enfrentará este domingo a un inspirado México, en el Azteca, con el deseo de ingresar en los cuartos de final del Mundial. Los ingleses, que regresan al templo del fútbol, van a revivir un fantasma de 40 años.

Cuenta la leyenda que Pelusa no solo vengó el drama que excede el marco deportivo al anotar el primer tanto con la polémica “mano de Dios”, sino que coronó la faena con la proeza bautizada como el “Gol del Siglo”: gambeteó en carrera a cinco jugadores ingleses.

Aquello, el pasado. Ahora, México, el siguiente rival, ganó todos los partidos. Y no sufrió ni un gol.

“Quizá sea uno de los partidos más bonitos, de los más emocionantes que se pueden tener. ¡Jugamos contra México en el Azteca!”, advierte Thomas Tuchel, el conductor, que analiza como “simplemente imposible” adaptarse a los 2240 metros de altitud de México DF.

52 metros recorridos.

44 pasos.

12 toques con la zurda.

10,87 segundos.

La mayor obra de arte en la historia de los Mundiales.



Contra Inglaterra y en México 1986.



Diego Armando Maradona, 40 años atrás. 🥹🇦🇷



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Tuchel no se refiere a la memoria de aquel partido contra la Argentina, cuando el alemán tenía 12 años y los astros Harry Kane o Jude Bellingham -por citar dos estrellas- no habían nacido.

Sin embargo, la historia no se tapa con una mano. “Es la oportunidad de cubrir una cicatriz o de dejarla atrás”, estimó el comentarista deportivo Antonio Rosique, un periodista mexicano.

“Que Inglaterra regrese a Ciudad de México 40 años después al estadio Azteca más que un partido, es el regreso a una memoria, a un lugar donde dejó cuentas pendientes, a un escenario donde quedaron fantasmas”, le contó a la agencia AFP.

Inglaterra apenas logró un Mundial, en su casa, en 1966, cita en la que derrotó por 2 a 0 a México en la etapa de grupos.

Para Inglaterra, el Azteca duele en el alma.

Peter Reid y Kenny Sansom señalan a Maradona por el gol con la mano Mirrorpix - Mirrorpix

Antonio Moreno, que dirige el Salón de la Fama del Fútbol Internacional en Pachuca, homenajeó en noviembre pasado a Gary Lineker, estrella británica y máximo goleador de aquel certamen, con 6. El exdelantero puso “una sola condición” para aceptar: “Sí voy, pero si me garantizás que puedo volver a ir al estadio Azteca. Hace 40 años que no voy”.

El coloso estaba cerrado entonces por la remodelación de cara al Mundial, pero Moreno consiguió acceso. Con un casco de obrero, Lineker pisó nuevamente aquella cancha. “Casi llora”, aseguran los que lo vieron.

La memoria de aquel partido también incluye la encarnizada rivalidad entre hinchas argentinos y los temibles ‘hooligans’ británicos, que protagonizaron batallas campales con quema de banderas, trompadas y botellazos.

La hinchada local, más allá de celebraciones ciertamente trágicas, se convirtió en el temible jugador 12. El martes pasado, estiman, hubo un millón de personas celebrando en la capital, y una energía apabullante dentro del estadio, en el 2-0 sobre Ecuador. México, además, nunca perdió un partido mundialista en el Azteca.

Gary Lineker pide serenidad a sus compañeros, en el partido de todos los tiempos Getty Images - Hulton Archive

“No tenemos suficiente tiempo para adaptarnos. Es una gran desventaja, pero la afrontaremos”, alertó el DT de Inglaterra. La advertencia de Tuchel alude a que México está acostumbrado a jugar en esas condiciones y, de hecho, ganó 4 de sus 5 partidos del Mundial 2026 en este recinto.

La selección está evaluando la posibilidad de consumir Viagra para adaptarse a la altura. Según el diario inglés The Sun, el reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) permite el uso de sildenafil, más conocido como Viagra. El sildenafil no está en la lista de sustancias prohibidas.

México está invicto en 11 duelos disputados en el estadio Azteca por la Copa del Mundo con un total de 11 partidos. Para aumentar la preocupación de Inglaterra, sólo perdió 2 de 89 partidos en ese recinto y es el único en albergar tres ediciones de Mundial.

All set for the Round of 16 in Mexico City 📍 pic.twitter.com/JFdp4LmevG — England (@England) July 4, 2026

Y además, México no perdió como local contra Inglaterra en sus tres partidos precedentes: el “Tri” ganó 2-1 en 1959 y se impuso por 1-0 en 1985, mientras que igualaron 0-0 en el tercer y último amistoso, disputado en 1969.

En este escenario, Tuchel destacó la importancia del apoyo de los simpatizantes en el estadio y desde Inglaterra, motivo por el cual pidió que los padres no envíen a sus hijos al colegio el lunes 6 y les permitan quedarse viendo el partido, que se jugará en la madrugada de Europa. “Busquen una excusa para no mandar a sus hijos al colegio y que vean el partido. Será importantísimo y necesitamos el apoyo de todos. Hay muchas cosas que hacer en la escuela, pero el Mundial se juega cada cuatro años. ¡Que vean el partido!”, argumentó Tuchel.

“Es un partido tarde, pero los niños pueden estar en la escuela al día siguiente”, lo cruzó inmediatamente la secretaria de Educación, Bridget Phillipson, con un severo acento británico.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, se hizo querer por los jugadores Jacob Kupferman - FR171784 AP

El partido también llevó al gobierno británico a anunciar la apertura prolongada de los pubs y bares del país para que los simpatizantes puedan reunirse a ver el duelo contra México. Antes de presentar su renuncia, el premier Keir Starmer firmó un decreto que flexibiliza las estrictas normas habituales de esos locales, que podrán vender bebidas alcohólicas hasta la 1 de la madrugada y podrán permanecer abiertos hasta las 5. La medida, bien recibida por los dueños de los locales, que llevan varios años lidiando con crisis generalizadas relacionadas con una economía en recesión, recibió la aprobación del ministerio del Interior, dada la “excepcional importancia internacional, nacional y local” que se le atribuye al partido contra México.

Harry Kane, el gol de Inglaterra Butch Dill - FR111446 AP

“Puede que el fútbol vuelva a casa, pero queremos asegurarnos de que los aficionados no tengan que hacerlo”, bromeó Starmer, usando un eslogan (“El fútbol vuelve a casa”) que, en el pasado reciente, no ha traído buena suerte a la selección inglesa. “Mantener los pubs abiertos después del pitazo final es una buena noticia para los aficionados y para los lugares donde se reúnen nuestras comunidades. Todo el país apoyará al equipo. ¡Vamos Inglaterra!”, concluyó Starmer.

Largos años después de la obra maestra, Lineker visitó a Maradona en su casa de Villa Devoto, en modo periodista. Volvieron sobre el tema. “¿Por qué le pusiste la Mano de Dios?“, le consultó aquel goleador formidable, que hoy tiene 65 años y es un experto comentarista. “Es que pensé en el de arriba, El Barba, como lo llamo yo, que nos había dado una mano muy grande...”, advertía Diego, genial y ocurrente. En el Azteca y en el infinito.