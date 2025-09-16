Entre bambalinas
San Petersburgo.- Contra un muro gris desangelado, reposan dos personas vestidas con suntuosos trajes del siglo XVIII. Delante de ellos, desenfocados, flotan dos globos con forma de corazón que nos traen a este siglo y ponen de manifiesto que el hombre y la mujer están disfrazados. Son artistas callejeros que trabajan en la Plaza del Palacio, en San Petersburgo. Tal vez sean estatuas vivientes o se dediquen a sacarse fotos con los turistas para que las imágenes tengan reminiscencias de otra época. En el momento en que fueron captados, están haciendo una pausa, ambos fumando casi como a escondidas, mientras recobran fuerzas para volver a la actividad. Estamos ante la trastienda de un espectáculo, donde la ficción desaparece para dar paso a dos rostros cansados que representan la realidad. Nada más decepcionante que espiar entre bambalinas y descubrir cómo la magia desaparece ante la fatiga de un mero trabajo cotidiano.
