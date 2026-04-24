1938-2026. Jorge Enrique Oviedo, maestro de periodistas y director del diario Los Andes

MENDOZA.– La provincia despidió a uno de los maestros de periodistas más importantes de la región, quien llegó a dirigir el histórico diario Los Andes por más de una década. Jorge Enrique Oviedo, quien falleció el 17 de este mes, a los 87 años, dejó un legado invaluable, sobre todo por su integridad, carisma y entrega, puertas adentro y afuera de la redacción, reconocido por sus colegas.

Con más de medio siglo abocado a la tarea de informar y de producir literatura, es recordado por sus pares, amigos y familiares como un amante de la escritura desde sus inicios en la actividad. La vocación por el periodismo tuvo sus frutos, alcanzando uno de los mayores desafíos en su carrera, como fue comandar el centenario matutino.

Con una mirada aguda de la realidad, siempre dejaba definiciones de peso. “Hoy hay un exceso de información que es difícil de asimilar”, expresó, con total actualidad, en una de sus últimas entrevistas que dio a Los Andes, al que seguía en sus formatos papel y digital.

“Para una amplia camada de hombres y mujeres de la actividad periodística local ha partido un auténtico maestro y guía, bajo cuya conducción nos formamos en la noble tarea de informar y opinar”, expresó Miguel Títiro, histórico periodista del renombrado periódico en una sentida columna de despedida que publicó esta semana. Y así, continúa la lista de discípulos y aprendices de la profesión que lo recuerdan con estima. “Fue un grande del periodismo, con una integridad y humanidad digna de destacar. Siempre predispuesto y atento a la redacción, que fue de puertas abiertas durante su dirección. Podías tener jefes o editores, pero él siempre estaba en contacto directo con los periodistas para pedirles un artículo y analizar el foco de la nota. Siempre se preocupó por la calidad del producto y durante su gestión el diario, realmente, se destacó, incluso con la revolución que fue pasar de la impresión de blanco y negro a color”, contó a LA NACION Mauricio Llaver, que también tuvo largos años en Los Andes, autor de libros y cronista de viajes, además de director de la revista Punto a Punto. También dejó huella entre quienes fueron sus alumnos en la ya extinta Escuela Superior de Periodismo del Ministerio de Cultura de Mendoza.

Oviedo nació el 18 de agosto de 1938 en Adrogué, partido de Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires, y desde pequeño vivió en Mendoza. En su juventud cursó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Escuela Superior de Ciencias Políticas y Sociales (UNC).

El ingreso de Oviedo al histórico diario mendocino, donde recorrió todo los puestos, fue cuando era muy joven, a finales de la década de 1950, una vez concluido el servicio militar. Pasaron pocos años como reportero, cronista y redactor para convertirse en jefe de Noticias durante los años 60. Luego, en 1977 tomó la posta como secretario de Redacción, y al término de los ’80 se convirtió en el líder periodístico del emblemático rotativo cuyano. Se desempeñó en esa enorme y ardua tarea durante casi 15 años, hasta 2001, para después convertirse en asesor periodístico permanente del directorio de la firma editorial. Ya en 2004 dio por terminada su labor y decidió acceder a la jubilación. Su entrega al diario de la familia Calle fue total, y realizó colaboraciones con Tiempo de Cuyo y revistas de otros países, así como participaciones en diversas radios y canales de televisión locales, además de tareas como corresponsal. Una vida signada por el trabajo y la familia, con la compañía de su esposa, María Cristina Lacerna, con quien se casó en 1966; y de sus hijos Enrique Javier, también periodista; María Virginia, arquitecta, y María Florencia, abocada a las Ciencias Políticas, además de sus seis nietos.

En la conducción del centenario diario lo acompañaron profesionales como Enrique Antonio Ferrari y Francisco Orsini. Pero hubo una persona que lo marcó para siempre: el exsubdirector y escritor Antonio Di Benedetto. Tomó su ejemplo, principalmente, en las renovaciones y adaptaciones de la empresa a los diversos formatos y contenidos. Toda la experiencia iba acompañada de su amor por las letras, que lo llevaron a dejar plasmadas reconocidas poesías, como “Los Seres que en mí Habitan”, y libros, como la novela El Viejo, que estuvo muy cerca de llegar a la pantalla grande. Oviedo tuvo una prolífica producción escrita, destacada también por la Academia Nacional de Periodismo, que lo tenía entre sus miembros. También tuvo participación activa en la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza y en la Junta de Estudios Históricos.