“Agredir está de moda”: los insultos en la Feria del Libro como signo del papel que la ideología juega en el empobrecimiento cultural

Al acto de inauguración de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aries, que tuvo lugar anoche en la pista central de La Rural, volvieron los abucheos, insultos y gritos cruzados entre oradores y público. Ni siquiera hubo tregua en la celebración de la quincuágesima edición del evento cultural más importante del país, que comenzó con una hora de demora. Trascendió que Fito Páez, protagonista de un minishow sorpresa, se habría retrasado por el caos de tránsito en la zona de Plaza Italia.

Si bien el “abucheómetro” trepó durante el discurso del secretario de Cultura Leonardo Cifelli, también se escucharon silbidos y gritos de protesta durante las palabras del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que pudo salir airoso del round, y del presidente de la Fundación El Libro (FEL), Christian Rainone, cuando mencionó el acuerdo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para distribuir chequelibros de diez mil pesos entre estudiantes de nivel primario y secundario. En general, estas escenas de repudio ocurren cuando los funcionarios invitados al evento no pertenecen a gobiernos peronistas.

El secretario de Cultura Leonardo Cifelli, en la Feria del Libro, reivindicó a los hermanos Milei Hernán Zenteno

El exministro de Cultura Pablo Avelluto vivió experiencias similares a la de Cifelli ayer, en La Rural, durante la presidencia de Mauricio Macri. “Hasta un incompetente representante de un gobierno autoritario como Cifelli merece respeto. El respeto no tiene ideología. No es de izquierda ni de derecha. Y por lo que vimos ayer, sigue siendo el gran ausente en nuestros debates públicos”, posteó en su cuenta de X. Y en diálogo con LA NACION, Avelluto agregó: “Aquellos que nos oponemos a los autoritarios somos y tenemos que ser mejores que ellos”.

“Un Gobierno que se ufana de no odiar suficientemente al periodismo, que cultiva el lenguaje cloacal como recurso apropiado para caracterizar a sus adversarios, es decir, el desprecio por la libre expresión y el espíritu crítico, no puede pretender ser verosímil cuando asegura valorar la cultura –afirma el escritor y filósofo Santiago Kovadloff–. Pero cuando las voces de quienes lo condenan provienen de las filas de tres Gobiernos que promovieron las listas negras, las amenazas a disidentes y el encubrimiento del asesinato de un fiscal de la Nación, por no recordar la complicidad con los terroristas que volaron la sede de la AMIA, no cabe sino recordar que carecen de toda autoridad moral para hablar en nombre de la cultura democráticamente entendida. Lo ocurrido ayer en la inauguración de la Feria del Libro fue, entonces, doblemente patético y un signo inequívoco del papel que la ideología sigue jugando en el empobrecimiento de nuestra cultura”.

Kovadloff se presentará el próximo miércoles 29, a las 19, en la Sala Alfonsina Storni, junto con otros grandes de las letras nacionales: Juan Sasturain, Luisa Valenzuela y Liliana Heker en la mesa “Escribir en dictadura: el horror, la elusión, la memoria. Estrategias narrativas frente a la violencia, el silencio y el miedo”, en el marco del ciclo Diálogo 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina.

También consultado por este diario, el filósofo Tomás Abraham, que este domingo, a las 17, conversará con Marcela Godoy en la charla “Pensar de nuevo” en el stand del gobierno porteño en el Pabellón Amarillo, resumió su punto de vista en una frase: “Abuchear, escrachar, insultar, agredir está de moda”. Pensar de nuevo es el título del nuevo ensayo del pensador, publicado por El Ateneo.

La escritora y académica María Rosa Lojo presenció la ceremonia. “Me parece que es hora de aprender el arte del respeto, algo que vi encarnado de manera admirable en el público de Corea del Sur –dice a LA NACION–. Mientras alguien expone, escuchan con la mayor atención, sin interrumpir. Lo cual no significa que piensen lo mismo que el expositor ni que estén de acuerdo. Luego hacen, con el mismo respeto, todas las preguntas y objeciones que les parezcan pertinentes. Habremos mejorado como sociedad el día en aceptemos escuchar opiniones y dichos que no compartimos, simplemente escucharlos, que no significa aprobar lo que otros dicen, sino aceptar su derecho a enunciarlo. También me pareció una falta de respeto a todo el público que el acto haya empezado una hora más tarde porque el músico invitado a inaugurarlo se demoró. Y cuando por fin se hizo presente no presentó siquiera una disculpa ni dio una razón que explicara su retraso. No hay nada, ningún mérito ni importancia público que tenga una figura, como para justificar esa actitud. Aunque todos hayan disfrutado después del espectáculo”.

Lojo participará de la mesa de apertura del ciclo Diálogo 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina, en la Sala Alfonsina Storni a las 17.30, con María Negroni, Clara Obligado, Sylvia Iparraguirre y Vicente Battista. El 2 de mayo, en la Sala Storni a las 17.30, presentará la novela histórica Ana, la fundadora (Edhasa), de Mercedes Giuffré; el 4, a las 19, en la Sala Victoria Ocampo, conversará con los escritores ucranianos Eugenia Kuznetsova y Artem Chapeye; el 6, a las 19, dialogará con el escritor gallego Arturo Lezcano en el stand de Galicia, y el 7 a las 21, estará en el cierre de la XVI Jornada de Microficción, con Roberto Perinelli y Margarita Saona, en la Sala Halperin Donghi a las 21.

“Si el Gobierno apoya realmente la cultura, lo disimula con tanta inteligencia y sabiduría que nadie se da cuenta –observa la escritora Ana María Shua-. Es difícil evitar abucheos contra el secretario Cifelli, el creador de ‘Bórgeres’ [en referencia a un lapsus de Cifelli al mencionar a Borges], a pesar de su sutil imaginación. Y lo único que siento es que las noticias sobre los abucheos y agresiones hayan relegado en los medios el magnífico diálogo entre tres grandes escritoras argentinas, que admiro y respeto profundamente, como son Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara y Leila Guerriero”.

Shua firmará ejemplares de sus libros para chicos este domingo –“si el show de Franco Colapinto lo permite”, acota– en los stands de Guadal, Santillana y Loquelo, a partir de las 16. Algunos accesos a La Rural estarán complicados ese día.

Mil años que vengo a la @ferialibro_ba Oí oradores de diversos espectros ideológicos y talento en su oratoria. Jamás oí un discurso tan violento, agresivo, bravucón y bruto como el del secretario de cultura de La Nación hoy, Leonardo Cifelli. Abusando de su lugar en el escenario — Soña (@SoniaBudassi) April 23, 2026

El editor y ensayista Alejandro Katz no asistió al acto. “No me interesan los discursos ni de los buenos ni de los malos –dice–. El principal propósito de la vida pública actual es recibir el aplauso de los propios y el abucheo de los otros, que es la principal medida del éxito propio: cuanto más te insultan mejor. No soy futbolero y fui pocas veces a la cancha, en épocas en que había adherentes de ambos equipos. Me llamó mucho la atención que era más importante provocar a los seguidores del adversario que disfrutar el partido. El fútbol era solo una excusa para exacerbar la rivalidad y la confrontación. La vida pública hoy es exactamente eso: a nadie le importa lo que pasa en el campo de juego, solo confrontar con el adversario. Esperemos no terminar como el fútbol, con una sola hinchada en el estadio. La inauguración de la Feria, como casi todo, es cada año ese lugar al que no se va a aprender o disfrutar sino a marcar posiciones”. Los libros de Katz Editores se encuentran en el recomendable stand 1920 de Los Siete Logos en el Pabellón Amarillo.

Las tomas de posición continuaron en redes sociales, donde no quedó nada sin criticar, desde la existencia misma de la Feria del Libro a la charla de las escritoras moderada por María O’Donnell.

Cuando un Secretario de Cultura va a una Feria del Libro a prepotear a los asistentes y hablar de YPF significa algo más que estar en presencia de un orgánico, significa que el Estado ha abandonado todo proyecto cultural y lo ha sustituido por el show y el espectáculo. — marcelo gioffre (@marcelogioffre) April 24, 2026

“Abrió, una hora y pico después de lo anunciado. Inesperado mini recital de Fito Páez. Bardo a los políticos. Rechazo con carteles a la ley de glaciares (bien SEA). Mesa redonda flojita en lugar del discurso único de apertura (extrañé a Liliana Heker). La historieta se llama: ‘improvisando a los 50′. Lo mejor: el presidente de la sociedad Feria del Libro pidiendo por favor que no abucheáramos a Pettovello (jajá). Siempre digo no vuelvo más, pero al año siguiente aparezco otra vez”, posteó el escritor Gustavo Nielsen en su cuenta de Facebook.

La @ferialibro_ba cumple 50 años, los mismos q el golpe de estado genocida q empezó en 1976. Y todavía se alojan libros en el "pabellón Martinez de Hoz". Memoria completa es que digan dónde están, también la sociedad rural pic.twitter.com/ExZndGUn0F — marta dillon (@martadillon) April 24, 2026

“La función de un Secretario de Cultura no es hacer política en el barro, no es pelearse con los lectores y artistas, no es bajar el nivel a límites extravagantes diciendo ‘Borgeres’, es tener gestión cultural, que es lo que no tiene este señor que no ha leído un libro en la vida”, consideró el escritor y periodista Marcelo Gioffré.

“Hay cosas que prefiero perderme de principio a fin”, ironizó en X la escritora Paula Puebla sin mencionar el quid de la cuestión.