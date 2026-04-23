Señal de largada para la Feria del Libro, con una edición especial por los cincuenta años

Este jueves a las 14 se baja la bandera de largada de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que celebra su 50° aniversario en un contexto socioeconómico de caída del consumo en general y de libros en particular. De esto último dieron testimonio a LA NACION libreros que recorrieron los stands comerciales en La Rural, durante las Jornadas Profesionales, en la que pueden comprar libros al 50% del valor comercial hasta antes de la apertura al público. Libreros de distintas localidades del país dijeron que comprarían la misma cantidad e incluso menos ejemplares que en 2025. El responsable de Rubén Libros, de la capital cordobesa, contó que en 2025 había despachado siete cajas con novedades y que este año llegaría, a lo sumo, a tres.

Según los libreros de países vecinos, el tipo de cambio (que calificaron de “ficticio”) hace que los libros en la Argentina sean los más caros de la región. No obstante, en algunos stands -los de Random House, Planeta, Fondo de Cultura Económica, Urano, Siglo XXI y Riverside- cantaron victoria e informaron un aumento en las ventas. “Con que la Feria salga igual que el año pasado me conformo”, admitió el escritor Damián Tabarovsky, editor de Mardulce.

Editores y libreros que participan de la feria tienen expectativas con respecto a las ventas Santiago Filipuzzi

Por la crisis, este año la Fundación El Libro (FEL) implementó un sistema de financiación de librerías de hasta tres millones de pesos para compras, que se podrán devolver a partir del próximo mes, en cuatro cuotas sin intereses. “Eso nos ayuda muchísimo a los libreros del interior que hacemos un esfuerzo por venir a la Feria”, dijo Gabriela, de la librería Ciudades Invisibles, en la capital riojana. La mayoría de los consultados dijo que se llevaba un “surtido” de títulos para sus clientes en Ushuaia, Trelew, Puerto Madryn, Alta Gracia y Treinta de Agosto, pueblo bonaerense de seis mil habitantes que tiene su primera librería.

Pese a todo, el evento cultural más importante del país se prepara para batir récords. “Va a ser una Feria que dará mucho que hablar, a pesar de la situación económica del país -afirmó el presidente de la FEL, Christian Rainone-. La expectativa es muy buena; hasta ayer ya vendimos casi un 20% más de entradas digitales que el año pasado”. Dos Nobel de Literatura -el chino Mo Yan y el sudafricano nacionalizado australiano J. M. Coetzee- coincidirán en Buenos Aires en mayo, convocados por la Feria.

El Eternauta vuelve a ser protagonista Hernan Zenteno - La Nacion

Si bien desde hace varios días corre el rumor de que Fito Páez inaugurará la quincuagésima edición de la Feria, a las 18, en un acto con “invitación intransferible” que se hará en la carpa blanca montada no sin esfuerzo en la pista central del predio (embarrada por la lluvia del lunes), los organizadores solo confirmaron que habrá un espectáculo musical al inicio. A continuación, el primero en tomar la palabra será Rainone. Como el Perú es el país invitado de honor (antes eran ciudades), hablará en segundo lugar el embajador del Perú, Carlos Alberto Chocano Burga, en representación de la delegación peruana de la que se bajó a último momento el canciller Hugo de Zela. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que llegará con la ministra de Cultura Gabriela Ricardes y jefe de gabinete Gabriel Sánchez Zinny, será el tercer orador del acto. Por último, hablará el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, que anunciará la inversión estatal en el Programa Libro % de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), por más de dos mil millones de pesos. Ni el presidente Javier Milei -con nuevo libro en coautoría con el diputado Adrián Ravier, La batalla por la macroeconomía (Hojas del Sur)- ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmaron su presencia.

Borges y sus laberintos, homenajeados en la Feria Santiago Filipuzzi

Por último, los asistentes podrán escuchar la conversación entre las escritoras Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada, moderada por la escritora y periodista María O’Donnell. Aunque no trascendió el temario, en la charla seguramente surgirán cuestiones vinculadas con la defensa del ambiente (tras la reciente reforma de la ley de glaciares), el oficio de escribir, la relevancia de las mujeres en la literatura y las “demandas literarias”: viajes, redes sociales, premios, participación en festivales y ferias. Una vez concluido el acto, autoridades y funcionarios concurrirán a un brindis en el megastand del país invitado de honor (1712 del Pabellón Amarillo).

El presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el stand de la Biblioteca Nacional en la Feria del Libro

Este miércoles, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidió firmar el acuerdo con la FEL para la distribuición de 60.000 chequelibros escolares de $ 10.000 cada uno para la compra de ejemplares por parte de estudiantes de nivel primario y secundario en el remozado stand de la Biblioteca Nacional (1520 del Pabellón Amarillo), con la presencia de la directora de la institución, Susana Soto, y todo su equipo (se ausentó el secretario de Educación, Carlos Torrendell). El convenio forma parte del proyecto “Sembrando Capital Lector”.

Expositores expresaron su inquietud por la exhibición, el próximo domingo, del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto por las calles de Palermo que obligará al gobierno porteño a cerrar la avenida Sarmiento, donde se encuentra una de las entradas principales de la Feria, además del acceso a la playa de estacionamiento; las autoridades de la FEL pidieron a la ciudad que evite bloquear estos ingresos. Se estima que la entrada de Cerviño a La Rural permanecerá cerrada el domingo. También por ese motivo, los shows de la Noche de la Ciudad, con entrada gratuita a partir de las 20, se harán en la pista central y no en la avenida Sarmiento.

La carpa en la pista central será el escenario del acto de apertura . Santiago Filipuzzi

“La Feria es una fiesta absolutamente genuina, con una importancia clave que se viene demostrando hace cincuenta años -sostiene Ricardes-. Desde la ciudad comprendemos cabalmente la importancia que tienen los autores, los lectores y la cadena de valor que el libro genera”.

Una de las figuras más agasajadas en esta edición es Jorge Luis Borges, en el 40° aniversario de su muerte. Por la entrada de la avenida Santa Fe, en el Pabellón Ocre se encuentra la muestra Borges nacional y universal, al cuidado del escritor Alejandro Vaccaro, donde se exhiben imágenes de sesenta portadas de publicaciones, de Siete Días a Humor, pasando por Capítulo y La Nación Revista con el autor de El Aleph en tapa. Borges comenzó a ser una figura mediática en la década de 1960, tras compartir el Premio Formentor con Samuel Beckett, en 1961. En vitrinas se exhiben ejemplares de libros de Borges traducidos a veintiséis idiomas; en una sala a oscuras, se podrá escuchar su voz y, en una sala a feria abierta, se proyectarán reportajes a Borges y películas de Leopoldo Torre Nilsson, Hugo Santiago, Carlos Hugo Christensen, Tristán Bauer, Javier Torre y Juan Carlos Desanzo, entre otros, inspiradas en su obra.

Ediciones traducidas al italiano que se exhiben en la Feria Hernan Zenteno - La Nacion

La Fundación Internacional Jorge Luis Borges y el gobierno porteño, en el Ocre, instalaron un espacio inmersivo dedicado al autor, situado enfrente del laberinto del grupo Penguin Random House en cuyas paredes externas se ploteó el texto completo de “El jardín de senderos que se bifurcan”; además, los visitantes se pueden llevar una edición no comercial con el relato incluido en Ficciones con un mapa del laberinto en la contratapa. En el stand de la ciudad de Buenos Aires (1400 del Pabellón Amarillo), se diseñó un juego de trivias borgeanas que Iván de Pineda aprobaría sin chistar. Para el sábado a las 16, la Fundación Borges auspicia la presentación del nuevo libro de Martín Hadis, Borges y el Eternauta (Claridad); y el 30 a las 20, en la Sala Julio Cortázar, Martín Kohan y Magdalena Cámpora participarán de la charla “40 años sin Borges, 40 años con Borges”. El domingo a las 17:30, en la Sala Rodolfo Walsh, Marisol Alonso, Vivian Dragna y Juan Francisco Baroffio, en la charla “Borges lector”, hablarán sobre las páginas favoritas del escritor.