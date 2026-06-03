“Érase una vez Pergamino”, el primer libro para chicos que cuenta la historia de la ciudad (con un desafío)

“¡Hola! Me llamo Ambrosio y tengo seis años. Me encanta hacer preguntas: ¿por qué el cielo es azul?, ¿por qué hay una estación si ya no pasan trenes?, ¿por qué algunas casas son viejas y otras nuevas? Cuando camino por Pergamino, siento que las calles me susurran secretos. Mi abuelo dice que tengo la cabeza llena de aventuras… ¡y creo que tiene razón!”. Así empieza Érase una vez Pergamino, el primer libro de la autora y periodista Agustina Roca, que nació del deseo de acercar la historia de esa ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires al público infantil.

Agustina Roca presentó su primer libro, "Érase una vez en Pergamino", en su ciudad Gentileza Agustina Roca

Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados provincial, el volumen ilustrado por Juani Méndez se presentó a sala llena el 21 de mayo en la Biblioteca Municipal Joaquín Méndez, de Pergamino, y tuvo gran repercusión desde su lanzamiento tanto en medios locales como provinciales.

El proyecto fue seleccionado por el Fondo de Promoción Cultural 2025, una iniciativa impulsada por el Municipio de Pergamino, junto con la Comisión de Cultura del Honorable Concejo Deliberante, destinada a promover manifestaciones artísticas originales de importancia local. En el marco de esta convocatoria, el libro fue reconocido dentro del rubro literario por su aporte a la cultura, la identidad y la transmisión de la historia local a las nuevas generaciones.

Escenas de "Érase una vez Pergamino", ilustradas por Juan Méndez

Dedicado a las hijas de la autora, Justina y Aurelia, de 14 y 7 años, respectivamente, Érase una vez Pergamino narra la historia de la ciudad con un lenguaje sencillo a través de la mirada de un niño, que se suma al desafío lanzado por la maestra: escribir sobre Pergamino. El relato “ganador” se escuchará en la radio local. Ambrosio se propone crear la mejor de todas las historias. Para lograrlo emprende la aventura de averiguar sobre el pasado de su ciudad, con la ayuda de su abuelo, y conocer todos los detalles de la vida actual recorriendo los principales sitios históricos y los edificios emblemáticos, como la Catedral, el museo, el palacio municipal y, también, la plaza de la Merced, “centro” neurálgico de Pergamino.

El libro reproduce los sitios emblemáticos de Pergamino

Para sumarle un atractivo para los pequeños lectores, la autora incluye un misterioso pergamino. “Dicen que ese pergamino escondía un tesoro –susurró el abuelo-. Y que lo protege el espíritu de un antiguo gigante: el Gliptodonte. Tenía un caparazón duro como una armadura y una cola tan fuerte que podía derribar lo que se cruzara en su camino”.

Así, entre secretos y descubrimientos, avanza el cuento que es ideal para compartir en familia y en la escuela. Esa fue la idea central del proyecto de Roca, que es comunicadora social, con formación en periodismo y medios, y experiencia en gestión y desarrollo de contenidos digitales. Nacida en Mar del Plata hace 44 años, se siente pergaminense de cuerpo y alma dado que se casó con un habitante de la ciudad, Bruno Rossi, y se instaló allí, donde formó su familia. Desde 2018, los Rossi Roca están integrados a la comunidad donde viven, trabajan y crecen y estudian sus dos hijas. Actualmente, Roca se dedica al diseño web. En los últimos años orientó su desarrollo profesional hacia la formación en literatura, particularmente en el ámbito infantil, y al desarrollo de un proyecto autoral vinculado a la identidad local. En este contexto surgió Érase una vez Pergamino.

Una postal clásica de Pergamino, con la Iglesia de La Merced Redes

“El conocimiento de la historia local constituye un elemento fundamental en la construcción de la identidad, el sentido de pertenencia y el vínculo con la comunidad –dice Roca-. El libro busca contribuir a que las nuevas generaciones puedan conocer, valorar y sentir como propia la historia del lugar en el que viven, acercándola desde una propuesta literaria, sensible y accesible para niños, familias y docentes”.

"Érase una vez Pergamino" se consigue en librerías y bibliotecas de la ciudad

En Pergamino, el volumen circula por escuelas, bibliotecas, librerías y casas de vecinos. La autora contó a LA NACION que está “realmente sorprendida y emocionada por la manera en que este libro está llegando a la comunidad”. “Érase una vez Pergamino nació con la idea de acercar la historia local a los chicos, porque faltaba un material pensado especialmente para ellos, que les acercara la historia de Pergamino de una manera simple, emotiva y entretenida. Es, de alguna manera, el primer material de historia local de Pergamino destinado a las infancias –aseguró-. Hoy muchos docentes me lo están pidiendo para incorporarlo al aula y trabajarlo en clase, y eso para mí tiene un valor enorme. Siento que el libro está generando algo muy lindo en las familias, en las escuelas y en distintos espacios de la ciudad: recuerdos, conversaciones entre generaciones y un renovado orgullo por nuestra historia. Para mí, significa haber podido transformar el amor por Pergamino en una herramienta que invita a los chicos a mirar el lugar donde viven con más curiosidad, emoción y sentido de pertenencia”.