Javier Milei incurre tan a menudo en errores que obliga a pensar que hay algo de especulación en sus dichos. Su pecado de origen es la inflación mayorista que, según sus amañados cálculos, “viajaba al 17.000% anual” en diciembre de 2023. Lo sigue repitiendo.

Hay también errores históricos o de interpretación. El martes 21, Milei participó en Jerusalén del acto por el aniversario de la independencia de Israel. Allí entonó su particular versión de “Libre”, una vieja canción de los españoles Pablo Herrera y José Luis Armenteros que hizo famosa Nino Bravo. Ya la había cantado en su acto del Movistar Arena, en octubre. Según él, el tema evoca el crimen de Peter Fechter, un joven que fue asesinado por soldados alemanes del Este cuando intentaba cruzar el Muro de Berlín, en 1962. Argumento ideal para su cruzada libertaria. Pero no fue así. La historia real fue “mucho más doméstica”: fue la expresión de la rebeldía de los españoles que habían nacido después de la Guerra Civil y vivieron bajo la represión de la dictadura de Francisco Franco, explicó Herrera en una charla con Radio 5, de España. “No teníamos que mirar a Alemania, lo estábamos viviendo aquí”, completó. ¿Milei pensará lo mismo de los custodios de la Cortina de Hierro que del generalísimo?