“Espejito, espejito: ¿quién es la más bella del reino”, era la frase con la que la malvada bruja del cuento Blancanieves torturaba al espejo en busca de la confirmación tan ansiada. Esta tentación irresistible en estos últimos tiempos, selfies mediante, se ha convertido en una peligrosa obsesión: auscultarse todo el tiempo en busca de la más bella expresión. En ella ha caído esta mujer, que se encuentra frente a la obra Facetime, L’Empereur Caligula, de Théo Mercier, expuesta en la Frieze London, una de las ferias de arte contemporáneo más prestigiosas del mundo. El mural en su conjunto ha pasado a un segundo plano y ha dejado a este Calígula intervenido a un lado, por la imantación de observarse y a la vez ser observada por el fotógrafo, que la captó in fraganti en este gesto tan propio de Narciso. Al menos, al no provenir del agua el reflejo de su imagen, ella se garantiza no correr su trágica suerte.

