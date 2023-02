“Este es mi aspecto real”: reapareció Salman Rushdie y canta “victoria” con su nueva novela

escuchar

Con una impactante foto en color en la que se lo ve con barba entrecana, camisa gris y anteojos con una lente oscura que cubre el ojo derecho, el escritor Salman Rushdie (Bombay, 1947) inició la promoción de su nueva novela, Ciudad Victoria, publicada en la Argentina por Random House con traducción de Luis Murillo Fort, y que ya está disponible en audiolibro y formato digital.

El escritor británico-estadounidense de origen indio, de 75 años, le respondió con humor a la revista The New Yorker, que hoy publicó otra impactante imagen suya en blanco y negro (tomada por Richard Burbridge), con un par de anteojos similar y una cicatriz en el lado derecho del rostro y el cuello, y que acompaña el artículo “El desafío de Salman Rushdie”, firmado por el director de la revista, David Remnick.

“La foto en @NewYorker es dramática y poderosa pero este, más prosaicamente, es mi aspecto real”, tuiteó Rushdie, a estas alturas convertido en un héroe global (e involuntario) en la lucha contra el fundamentalismo islámico, en su cuenta @SalmanRushdie. Escritores, artistas y lectores de todo el mundo celebraron, comentaron y retuitearon el mensaje del escritor.

The photo in @NewYorker is dramatic and powerful but this, more prosaically, is what I actually look like. 😊 pic.twitter.com/ydrV7WvWgE — Salman Rushdie (@SalmanRushdie) February 6, 2023

La decimoquinta novela de Rushdie, de más de cuatrocientas páginas, promete convertirse en un best seller internacional a partir del próximo jueves, cuando se lance la versión impresa que, por los misterios de la distribución, ya se encuentra en algunas librerías argentinas y cuesta siete mil pesos. Según informó el agente de Rushdie, Andrew “el Chacal” Wylie, estaba terminada antes del atentado que sufrió el escritor en agosto de 2022 en Chautauqua, Nueva York, a manos de Hadi Matar, de veinticuatro años, ejecutor fallido de la fetua que el temible ayatolá Jomeini lanzó cuando se publicó Los versos satánicos en 1988. A inicios de diciembre del año pasado, la revista The New Yorker había dado a conocer un anticipo de la nueva novela. También trascendió que, por el momento, Rushdie no hará presentaciones presenciales de Ciudad Victoria.

"Ciudad Victoria" se lanza en todo el mundo el próximo jueves

“Es estupendo estar de vuelta, en un lugar que no es un hospital, que es donde más he estado -dijo Rushdie al director de The New Yorker, el escritor y periodista David Remnick-. Y estar en esta oficina es… Llevo décadas viniendo aquí y me resulta un lugar muy familiar. Y poder venir aquí a hablar de literatura, a hablar de libros, a hablar de esta novela, Ciudad Victoria, a poder hablar de lo que más me importa”. Agregó que se sentía afortunado y que “teniendo en cuenta lo que había pasado”, no estaba tan mal. “Mi principal sentimiento es la gratitud”, destacó.

“Las heridas grandes están curadas -contó-. Tengo sensibilidad en los dedos pulgar e índice y en la mitad inferior de la palma de la mano. Estoy haciendo mucha terapia de manos y me han dicho que me va muy bien”. Todavía no puede escribir con normalidad (por cuestiones físicas y anímicas) y sufrió pesadillas por semanas. “Fue un ataque descomunal”, dijo en referencia a lo ocurrido el 12 de agosto de 2022, cuando recibió una docena de puñaladas. “No sé lo que pienso de él, porque no lo conozco -dijo sobre su agresor-. Todo lo que he visto es su idiota entrevista en el New York Post, algo que solo haría un idiota. Sé que el juicio todavía está muy lejos. Puede que no se celebre hasta finales del año que viene. Supongo que entonces averiguaré algo más sobre él”.

Esta semana, en Estados Unidos, el Reino Unido y España se dieron a conocer artículos encomiásticos sobre Ciudad Victoria, que narra en clave de comedia la historia del utópico reino de Bisnaga, fundado en el siglo XIV por una mujer india que alcanza a vivir cientos de años, Pampa Kampana (a su vez médium de una diosa homónima). “Un lujoso cuento de hadas”, definió el crítico británico Xan Brooks en su reseña para The Guardian. “Vuelve a la carga el Rushdie de siempre, desbordante y torrencial”, afirmó la periodista española María Antonia Sánchez-Vallejo en el El País. Y la periodista cultural estadounidense Judith Shulevitz sostuvo en The Atlantic que “la encantadora nueva novela de Rushdie” era un triunfo.

Rushdie ambienta Ciudad Victoria en un territorio de ensueño llamado Bisnaga, que engloba temporalidades y espacios, y la novela no es sino la transcripción de los 24.000 de versos de un poema narrativo hallado en una vasija (con divertidos comentarios entre paréntesis a cargo de una voz omnipresente en las ficciones rushdianas). “La historia de Bisnaga dio comienzo en el siglo XIV de nuestra era, en el sur de lo que ahora llamamos la India, Bhᾱrat, Hindustán”, precisa el narrador anónimo. La autoría, como en otros juegos metatextuales de Rushdie, se desvanece. El escritor estadounidense Michael Cunningham sostuvo que Ciudad Victoria “es colosal y profunda, elevada y resplandeciente” y cada página, mágica y espléndida. “Un logro mayúsculo de uno de nuestros mejores autores vivos”, remarcó.

“Yo, Pampa Kampana, soy la autora de este libro -se lee en la novela-. He visto nacer y caer un imperio. ¿Cómo se los recuerda ahora, a estos reyes y estas reinas? Ahora solo existen en palabras. Mientras vivieron, fueron vencedores, o vencidos, o ambas cosas. Ahora no son ni lo uno ni lo otro. Las palabras son los únicos vencedores”. Reyes y reinas solo serán recordados tal como Pampa Kampana (y, por carácter transitivo, Rushdie) ha decidido que se los recuerde. “Sus actos solo serán conocidos de la forma en que han sido puestos por escrito. Significarán lo que yo deseo que signifiquen”. La literatura extiende su dominio en la era común a los mortales de todas las creencias.