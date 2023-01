A cinco meses del atentado contra su vida, el 9 de febrero sale en todo el mundo la nueva novela de Salman Rushdie

escuchar

Mientras hay vida, hay esperanza. Y en el caso del escritor británico-estadounidense de origen indio Salman Rushdie, mal que les pese a los fundamentalistas islámicos, también hay novedadades literarias. El lanzamiento internacional de su nueva novela, Ciudad Victoria, tendrá lugar el jueves 9 de febrero, cuando casi se cumplirán seis meses del atentando que sufrió en Nueva York el 12 de agosto de 2022. Desde la editorial Penguin Random House confirmaron que la novela llegará a las librerías de todo el mundo, incluidas las argentinas.

“Ciudad Victoria es colosal y profunda, elevada y resplandeciente -sostiene con entusiasmo el escritor estadounidense Michael Cunningham en uno de los paratextos promocionales-. Cada página es mágica, cada página es espléndida. Tratándose de una obra de arte significativa, no se parece a ninguna otra novela que pueda nombrar […]. Un logro mayúsculo de uno de nuestros mejores autores vivos”. La novela, ambientada en el siglo XIV en la India, sigue los pasos de una niña de nueve años, llamada Pampa Kampana, que llegará a convertirse en médium de una divinidad, fundadora de un reino y récord de longevidad.

Portada de "Ciudad Victoria", nueva novela de Salman Rushdie

A inicios de diciembre del año pasado, la revista The New Yorker había dado a conocer un anticipo del libro con el título de “A Sackful of Seeds” [Un saco de semillas], donde se inicia la historia de una mujer que vivirá 247 años; en paralelo, Rushdie narra el devenir de un imperio nacido de la inmolación de un grupo de mujeres, las madres, viudas, hermanas e hijas de los soldados de una batalla perdida. La versión al español es de Luis Murillo Fort, conocido por sus traducciones de Cormac McCarthy y David Vann, entre otros autores.

“La historia de la ciudad comenzó en el siglo XIV de la Era Común, en el sur de lo que ahora llamamos India o Bharat o Hindustan -se lee al comienzo del fragmento, donde Rushdie asume burlonamente el tono de cronista-. El viejo rey cuya cabeza rodante hizo que todo funcionara no era un gran monarca, solo el tipo de gobernante intermedio que surge entre el declive de un gran reino y el surgimiento de otro. Su nombre era Kampila, del diminuto principado de Kampili, Kampila Raya, siendo raya la versión regional de raja, rey. Esta raya de segunda tuvo el tiempo justo en su trono de tercera categoría para construir una fortaleza de cuarta categoría a orillas del río Pampa, poner un templo de quinta categoría en su interior y tallar unas cuantas inscripciones grandiosas en la ladera de una colina rocosa, antes de que el ejército del norte llegara al sur para enfrentarse a él. La batalla que siguió fue un asunto tan poco importante que nadie se molestó en darle un nombre”.

A continuación, se presenta a la protagonista. “Pampa Kampana vio suceder todo. Era como si el universo mismo le estuviera enviando un mensaje, diciéndole: Escucha, respira y aprende. Tenía nueve años y se quedó mirando con lágrimas en los ojos, sujetando la mano de su madre con los ojos secos con tanta fuerza como pudo, mientras todas las mujeres que conocía entraban en el fuego y se sentaban, se ponían de pie o se acostaban en el centro de la conflagración, escupiendo llamas de sus oídos y bocas: las ancianas que lo habían visto todo y las jóvenes que recién empezaban a vivir y las muchachas que odiaban a sus padres, los soldados muertos, y las esposas que se avergonzaban de sus maridos”. A la niña la diosa Parvati (o Pampa) le encomienda fundar una gran ciudad: Bisnaga, la “ciudad de la victoria”.

Durante los siguientes doscientos cincuenta años, la vida de ese reino estará ligada a la de su creadora, que velará por el bienestar de sus ciudadanos con un objetivo claro: dar la misma representación a las mujeres que a los hombres. No obstante, el don de la divinidad tiene su contracara.

Rushdie ha reformulado con drama, imaginación y humor la historia de la India en varias de sus novelas, en especial en Hijos de la medianoche, pero también en Quijote (ambientada en la Era Común). En esta ocasión, la novela se presenta como la traducción del sánscrito al inglés del manuscrito de Pampa, oculto en “una cazuela de barro sellada con cera” y -en una de las clásicas hipérboles rushdianas- tan extenso “como el Ramayana”. Así, el autor otra vez se enmascara en un juego metatextual, como lo hizo en su autobiografía, Joseph Anton (Joseph por Conrad y Anton por Chejov), el seudónimo que utilizó por razones de seguridad tras la fatwa lanzada por el ayatolá Jomeini por la publicación de Los versos satánicos en 1988 y que puso seriamente en riesgo su vida en agosto de 2022.

El reino de Bisnaga -tan poderoso que se lo llegó a comparar con el Imperio romano- efectivamente existió, entre 1336 y 1646, en el centro-sur de la India. Como sus personajes, Rushdie, de 75 años, declaró que se sentía “misteriosamente esposado a la historia”.

El escritor continúa su recuperación tras el atentado sufrido cuando estaba a punto de brindar una conferencia en Chautauqua, Nueva York, y un joven de veinticuatro años, Hadi Matar, se acercó corriendo al escenario y lo hirió con un cuchillo, acertándole varias puñaladas en el cuello, el torso y el abdomen. Luego de este episodio, que fue condenado internacionalmente, Rushdie fue operado de urgencia y perdió la visión de un ojo y la movilidad de una mano, según declaró el agente Andrew Wylie.

Así empieza la nueva novela de Rushdie

El último día de su vida, cuando tenía doscientos cuarenta y siete años de edad, la milagrera, profetisa y poetisa ciega Pampa Kampana puso fin a su inmenso poema narrativo sobre Bisnaga y lo metió en una cazuela de barro sellada con cera en el corazón del Recinto Real ahora en ruinas, como mensaje para el futuro.

Cuatro siglos y medio después encontramos la cazuela y leímos por primera vez la inmortal obra maestra titulada Jayaparajaya, que significa “Victoria y Derrota”, escrita en sánscrito, tan larga como el Ramayana, compuesta de veinticuatro mil versos, y conocimos así los secretos del imperio que ella había hurtado a la historia durante más de ciento sesenta mil días.

Nosotros conocíamos únicamente las ruinas de ese imperio, y el recuerdo de su historia estaba también en ruinas debido al paso del tiempo, a las imperfecciones de la memoria y a las falsedades de quienes vinieron después. Leyendo el libro de Pampa Kampana íbamos reconquistando el pasado, el imperio Bisnaga renacía tal como había sido en verdad, con sus mujeres guerreras, sus montañas de oro, su generosidad de espíritu y sus momentos de vileza, sus puntos débiles y sus puntos fuertes.

Oímos por primera vez la historia completa del reino que empezó y terminó con una quema y una cabeza cortada. Lo que viene a continuación es esa misma historia contada en un lenguaje más llano por el presente autor, que no es ni un erudito ni un poeta sino un simple cuentacuentos que ofrece esta versión para el mero entretenimiento y posible instrucción del lector de hoy, sea joven o viejo, culto o menos culto, ya busque la sabiduría o le diviertan los disparates, gente del norte como del sur, seguidores de tal o cual dios o de ninguno, de miras amplias o de miras estrechas, hombres y mujeres y miembros de los géneros intermedios o de más allá, vástagos de la nobleza y plebeyos de carnet, gente buena y granujas, embaucadores y extranjeros, sabios humildes y tontos egoístas.