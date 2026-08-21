El Presidente tuvo ayer una mañana agitada en el discurso en el Council of the Americas. Buscó rebatir datos críticos sobre la situación económica, advertidos no solo por la oposición sino por especialistas. “Es cierto que desaparecen empresas, pero desaparecen empresas de una sola persona y aparecen otras que contratan diez. Es muy deshonesto solo mirar las que cierran. Hay que mirar las que cierran y las que abren”, aconsejó. Es lo que muestran los datos oficiales: desde diciembre de 2023, la cuenta que propone Milei da 30.633 empresas menos. Antes, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, una entidad que defiende el rumbo económico, había sido claro: “¿La estamos pasando bien? Más o menos. Es muy heterogéneo. Hay empresas que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo", dijo.

“Si fuera tan así... tendría que estar volando el desempleo y el desempleo no está volando, está en 7,8%”, argumentó el Presidente. El propio Indec destaca que la cifra de desocupación no es más alta por la constante expansión del empleo en negro, en no pocos casos, personas que perdieron su trabajo y buscan sobrevivir de cualquier modo. Y sí, no llegan a fin de mes, “una estupidez”, según el jefe del Estado.