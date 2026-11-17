La mansión señorial Castle Howard, ubicada cerca de Malton, en el norte de Inglaterra, ya ha abierto sus puertas para que se puedan visitar las instalaciones navideñas creadas por la diseñadora Charlotte Lloyd Webber. Este año la exhibición, titulada “Una Navidad al estilo Dickens”, está inspirada en las obras del autor que hacen alusión a esta festividad. En el salón principal, una joven posa sonriente junto a un árbol frondosamente adornado con moños de tafeta de colores rojos y verdes. Probablemente, haga alusión al cuento “Un árbol de Navidad”, en el que el protagonista rememora con nostalgia su infancia a medida que recorre el árbol con la mirada. En el salón contiguo, un escenario invernal remite a “Canción de Navidad”, protagonizado por un anciano que detesta esta festividad. Relatos antitéticos que evocan alegría y tristeza sobre una celebración que difícilmente a alguien le genere indiferencia.

Malton, Inglaterra

Oli SCARFF / AFP