Supongamos, como sostienen los negacionistas, que el cambio climático no es causado por la civilización. Este razonamiento tiene tres problemas. El primero es que no parece muy inteligente inyectar gases de efecto invernadero, si al planeta se le ocurre subir su temperatura. El segundo, es que aun si fuera algo natural, no nos estamos ocupando de buscar alternativas viables para pasar este verano cósmico. El tercero es que de todos modos estamos destruyendo la biodiversidad entre 100 y 1000 veces más rápido de lo normal. Por ejemplo, seis de cada siete especies de tortugas marinas están en peligro de extinción por el plástico que arrojamos a los océanos, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. En la imagen, para celebrar el Día Mundial de la Tortuga Marina, 18 ejemplares que habían sido encontrado heridos fueron liberados en las playas de Beit Yanai, a unos 40 kilómetros de Tel Aviv.