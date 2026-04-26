La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del domingo 26 de abril

A las 14.30

Vida en las profundidades del Atlántico. La expedición Talud Continental IV al cañón submarino Mar del Plata también estará presente en la 50° edición de la Feria, y se convierte en una experiencia interactiva: científicos del Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentino comparten hallazgos, imágenes y materiales obtenidos en la campaña. La propuesta incluye fotografías y videos, réplicas de invertebrados impresas en 3D y observación con lupas y microscopios. A las 14.30, en la Sala Zona Explora, Pabellón Amarillo.

A las 16

Dos novelas en diálogo. Josefina Licitra y Erika Halvorsen presentan Crac y La Maravillosa, dos libros que exploran, desde registros distintos, historias atravesadas por vínculos, tensiones y zonas de quiebre. Coordina Ana Wajszczuk. A las 16, en la Sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo.

Perú, país invitado en escena. La Feria celebra el Día de Perú, invitado de honor de esta edición, con un espectáculo que pone en primer plano su diversidad cultural y artística. A las 16, en la Pista Central

El arte de envejecer. Presentación de nuevo volumen sobre el tema de Pacho O’Donnell, con el doctor Daniel López Rosetti, en la sala Julio Cortázar. Luego, el autor firmará en el stand de Penguin Libros.

A las 17.30

Una historia de espionaje. La periodista y escritora Laura Ramos presenta su libro Mi niñera de la KGB. A las 17.30, en la sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco.

Perú es el invitado de honor en la 50° edición de la Feria del Libro Santiago Filipuzzi

Borges, en clave festival. El Festival Borges presenta una mesa que propone revisitar su obra y su legado desde distintas lecturas. Participan Marisol Alonso, Juan Francisco Baroffio y Vivian Dragna, quien también coordina el encuentro. A las 17.30, en la Sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo.

A las 18.30

Arte y moda, una historia contracultural. A partir del libro ¿Por qué son tan geniales?, de Daniela Lucena, la charla propone explorar los cruces entre arte y moda en la Argentina, desde el under y la vanguardia hasta sus vínculos con la política y la performance. Participan Camila Milesi, Emiliano Blanco, Juan Risuleo y Helga Soto. A las 18.30, en la Sala Zona Futuro, Pabellón Amarillo.

Guillermo Schavelzon presentará su libro a las 20.30 en la Feria Fabián Marelli - LA NACION

A las 19

Macondo, del libro a la serie. La adaptación de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, llega a la pantalla y abre preguntas sobre los desafíos de trasladar el universo de Macondo al lenguaje audiovisual. La directora Laura Mora y la guionista Natalia Santa conversan sobre el proceso, junto a Ezequiel Martínez. A las 19, en la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco.

Festival internacional de Poesía. Últimas mesas del encuentro internacional, con Sergio Bizzio (Argentina), Mariano Blatt (Argentina), Eleonora González Capria (Argentina), Gerardo Lewin (Argentina), en la sala Alfonsina Storni del Pabellón Blanco. Continúa luego, a las 20.30, en la sala Victoria Ocampo, con Frank Báez (República Dominicana), Adriana Calcanhotto (Brasil), Carlos López Beltrán (México).

A las 20.30

El detrás de escena del mundo editorial. El agente literario Guillermo Schavelzon presenta El enigma del oficio. Memorias de un agente literario, un recorrido por las tramas, decisiones y negociaciones que atraviesan el universo del libro. Participa Alejandro Vaccaro. A las 20.30, en la Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo.