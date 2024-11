Feria del Libro en la Villa: Carlos Paz no pudo concretar el traslado de los restos de Ernesto Sabato

Hasta el lunes 4 de noviembre se realiza la primera edición de la Feria Internacional del Libro Villa Carlos Paz, con el lema “Identidad que trasciende al mundo”. Participan escritores locales, nacionales e internacionales. En las salas Manuel de Falla, Julieta Delfino y Ernesto Sabato del Paseo de los Artesanos -a metros del lago y del “polo gastronómico”- se desarrollan presentaciones de libros, charlas, talleres, capacitaciones, conferencias, rondas de lecturas, conciertos y espectáculos musicales e intervenciones artísticas con entrada libre y gratuita. Habrá más de sesenta stands de librerías, editoriales, bibliotecas populares de la región, la Biblioteca Popular José H. Porto, la Biblioteca del Autor Local de la Dirección de Cultura y empresas que apoyan el evento cultural.

“Para Villa Carlos Paz es muy importante esta primera feria internacional -dice a LA NACION el intendente Esteban Avilés-. Es un disparador porque podemos canalizar nuestra identidad en el contexto de la cultura y el conocimiento internacional. Quiero destacar también el trabajo de las instituciones intermedias que se han agrupado para gestionar en la feria la presencia de países como Polonia, Italia, España, Armenia, Uruguay y Paraguay, y todas las provincias del país. Habrá además muchas actividades de carácter formativo para público de distintas edades. Nuestra ciudad ha sido siempre muy conocida en el mundo por ser un destino turístico importante, pero también tiene fortaleza en materia cultural, literaria y artística. Esta es otra posibilidad para potenciar a Villa Carlos Paz con una identidad transformadora que la ha caracterizado en su historia”.

Avilés inauguró la Feria el jueves con el poeta carlospacense Aldo Parfeniuk y el presidente de la Fundación del Libro de Buenos Aires, Alejandro Vaccaro (que ayer planteaba en una mesa una aproximación a la obra borgeana). Entre otros, fueron invitados a los escritores italianos Giorgio Ballario y Gian Luca Campagna, el uruguayo Guillermo Pellegrino, la escritora españolas María José Merlo Calvente, Fernando López, Leopoldo “Teuco” Castilla, Magalí Tajes, Fabián Sevilla, Mariano Saravia, Osvaldo Rossi, Pedro Solans, Ana Guillot, Jorge Racca, Vanesa Paz y Andrea Rojas, entre muchos otros.

Restos de Sabato: un traslado que, por ahora, no tendrá lugar

En octubre de 2023, se había anunciado que los restos del escritor Ernesto Sabato; de su esposa, Matilde Kamisnky, y de sus hijos, Jorge y Mario Sabato, serían trasladados a las afueras de Villa Carlos Paz, donde el autor escribió su primer libro, Uno y el universo. Los restos de los Sabato, que actualmente están en el cementerio privado Jardín de Paz de Pilar, irían a un monumento construido en el Parque Estancia La Quinta, un paseo público de cinco hectáreas ubicado a diez cuadras del centro de la ciudad cordobesa, a orillas del río San Antonio.

Ernesto Sabato en su casa de Santos Lugares

A principios de 2023, las autoridades de Villa Carlos Paz llevaron al Instituto Cervantes en Madrid un legado de Sabato para incluir en la Caja de las Letras. “Cartas escritas por Sabato, fotografías de él en el paraje El Pantanillo donde residió en 1943, y un ejemplar del libro que escribió aquí y un ejemplar de la investigación que realizó Pedro Jorge Solans con la supervisión del propio Sabato, El Pantanillo de Ernesto Sabato”, detalló en esa ocasión el secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, que fue acompañado por Mario Sabato (que falleció en junio de 2023, a los 78 años) y por Ricardo Alfonsín, en ese entonces embajador argentino en España.

El hijo menor de Sabato habría dado su conformidad con que los restos de sus padres descansaran en Villa Carlos Paz. La iniciativa fue idea de Boldrini.

No obstante, aún no existe acuerdo entre los familiares y herederos de la obra de Sabato -la viuda de Mario Sabato, Elena Ramos Padilla; sus hijos y las hijas de Jorge Sabato- para que se trasladen los restos del autor de Sobre héroes y tumbas (y de su esposa e hijos) a Córdoba. Por este motivo, el anuncio oficial no se hará por ahora. “No pudimos avanzar”, señala Ramos Padilla.

En diálogo con LA NACION, Luciana Sabato, nieta del escritor, confirmó que algunos nietos no estaban de acuerdo con esa iniciativa. “Mi abuelo no pidió ser enterrado en Córdoba -dice-. Los restos deberían estar en Santos Lugares, que era lo que quería. Hace mucho que están con ese proyecto, pero los familiares no estamos de acuerdo. Ernesto quería estar en la Chacarita o en Santos Lugares, donde cualquier persona que quisiera homenajearlo pudiera acercarse. El memorial lo pueden hacer igual, sin necesidad de trasladar los restos”.

Algunos de los herederos de Sabato consideran que tanto la ciudad de Buenos Aires (recreada por el autor de El túnel en varias ocasiones) o la provincia de Buenos Aires, en especial el partido de Tres de Febrero (adonde pertenece Santos Lugares), deberían ocuparse del cuidado de los restos del Premio Cervantes 1984.

Sobre esta cuestión, ni el intendente Avilés ni Solans hicieron declaraciones. Ramos Padilla, igual que los nietos de Sabato, destacó la importancia de promover la Casa Museo Ernesto Sabato, ubicada en la calle Ernesto Sabato 3135, en Santos Lugares, “que es un lugar de memoria”, dijo. Allí los fines de semana se realizan visitas guiadas.

