Feria del Libro: John Katzenbach y las cinco claves para entender un fenómeno psycho

John Katzenbach (Nueva Jersey, 1950) regresa a Buenos Aires para participar de la Feria del Libro y acercarse a sus lectores. En 2017 protagonizó uno de los episodios más recordados de este clásico encuentro anual: su maratónica firma de libros se extendió durante ocho horas, hasta las 4 de la mañana. La consigna era que ningún lector se sintiese defraudado. Este jueves, a las 16.30 (sala José Hernández), Katzenbach conversará con Cristina Pérez sobre su extensa obra y particularmente de su última novela, El club de los psicópatas (Penguin Random House). Este rey Midas editorial de la novela negra explora la violencia y la crueldad en diversos escenarios del planeta, pero siempre en tenebrosos rincones de la mente humana. “Encontrarse con uno mismo dentro de tu propio interior es el desafío más complicado al que se enfrenta una persona”, reflexionaba en una entrevista con LA NACION.

Obsesión por la mente, pero reticente al análisis

El psicoanalista, Jaque al psicoanalista, El club de los psicópatas y La historia del loco son algunos de los títulos de sus novelas más famosas. Si bien pacientes con diversas patologías y también un océano de manías habitan en los personajes de sus novelas, Katzenbach nunca realizó terapia con un psicólogo: “No me analizo. No me vendría mal, pero temo que asustaría a mi doctor”, bromeaba en una entrevista concedida a LA NACION. En su última novela no es solo uno, sino cinco los psicópatas que interactúan entre sí en la trama, una ficción donde el autor ensaya una serie de factores que impulsan a determinados individuos a comportarse de este modo.

El club de los Psicopatas de John Katzenbach Random House

Sinónimo de bestseller

“No me considero un artista”, asegura quien antes de dedicarse a la ficción ejerció como periodista. El autor integra el Olimpo de los escritores que pertenecen a la categoría de bestseller, principalmente, pero no solo, gracias a la creación de un héroe posmoderno, el psicólogo neoyorquino y viudo llamado Ricky Starks, protagonista de El psicoanalista. Sus novelas vendieron más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo. Katzenbach sigue buscando nuevos lectores y en su última novela los protagonistas que intentarán desenmascarar a los psicópatas son adolescentes.

El favorito de los asesinos

El propio Katzenbach había confirmado a LA NACION en 2021 algo que circulaba como rumor y leyenda del mal: la pasión que generan sus novelas entre los asesinos seriales. Fueron tres los criminales que, a la hora de su detención, contaban con libros del escritor en su haber. “Es algo que lo pone a uno nervioso, pero bueno, yo le quiero vender libros a quien sea. Su última novela gira en torno a una secta que emula los crímenes brutales de Jack el Destripador. Katzenbach es amigo de otro hábil escultor de mentes psicópatas: Thomas Harris, el autor de El silencio de los inocentes, protagonizada por Hannibal Lecter: “Es una persona encantadora, todo un caballero”.

Crítico de Trump y amante de la política

Katzenbach vio con estupor la toma al Capitolio en la víspera de la asunción de John Biden a la presidencia de los Estados Unidos. En sus entrevistas jamás ocultó su aversión a Donald Trump y fue muy crítico del modo en el que condujo el país el político republicano. “Estamos muy divididos en nuestro país. En una democracia no podés esperar que todos estemos en la misma página o en la misma dirección política, pero lo que no debés hacer es demonizar a la gente que no esté de acuerdo con vos”, decía en 2018 a LA NACION. La política siempre le ha interesado a este escritor, hijo de Nicholas Katzenbach quien fuera Procurador General de los Estados Unidos durante las presidencias de John F. Kennedy y de Lyndon B. Johnson.

Un éxito también de taquilla

Existe un guion y el deseo de que Netflix lleve a su plataforma mundial El psicoanalista y la secuela de esta novela, Jaque al psicoanalista, aunque por el momento no trascendió el nombre del intérprete ni del realizador que llevaría a cabo esta misión. Katzenbach desea regresar con sus novelas al mundo audiovisual y ha manifestado que, en lugar de películas, quisiera intentar explorar la adaptación a través de series. Con el formato para la pantalla grande ha tenido un gran éxito: La guerra de Hart, con Bruce Willis, Juicio final, con Sean Connery, Al calor del verano, El hombre equivocado, Historia del loco, Juegos de ingenio y La sombra fueron ya adaptadas.