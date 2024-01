escuchar

El despido del filósofo Fernando Savater del diario español El País por sus críticas a la línea editorial del periódico del Grupo Prisa avivó el debate sobre la libertad de expresión. Esta semana, Savater había dicho a la periodista Maite Rico, directora del suplemento cultural de El Mundo, que El País se había convertido en un “medio gubernamental” al servicio del presidente Pedro Sánchez. Y en su nuevo libro de corte autobiográfico, Carne gobernada (lanzado hoy en España por el sello Ariel), el intelectual describe la gestión de Sánchez como la del “peor gobierno de la democracia española”.

📣 ¡El nuevo libro de Fernando Savater agitará conciencias y levantará polémicas!



✍🏻 'Carne gobernada' es un viaje por sus vivencias y una profunda reflexión sobre la política actual, el deseo y la sensualidad en la madurez, y su cambio ideológico.



📖 https://t.co/GN1rr8KQKH pic.twitter.com/vFRT1CmmVV — Editorial Ariel (@EditorialAriel) January 24, 2024

Por el lanzamiento de Carne gobernada, se suceden las entrevistas a Savater en su país. “No es un periódico más progresista, sino un periódico más progubernamental, que no es lo mismo”, declaró ayer sobre El País, donde escribía columnas de opinión desde la fundación del diario, hace 47 años. En la sección cultural del periódico ABC, el escritor, de 76 años, dijo: “Me han dado el portazo después de media vida”. Y agregó: “Hay que abandonar ya las ideas de una verdadera izquierda: la izquierda es una patraña”.

Este miércoles, una nueva nota de El Mundo recoge más testimonios del autor de Ética para Amador, que cuenta la conversación telefónica que mantuvo con la directora de El País, la periodista María José “Pepa” Bueno Márquez. “Pepa me dijo que me leía desde pequeña: ¡claro, si yo escribía en El País en el número cero! Y bueno, pues que no podía seguir porque teníamos líneas divergentes y no me gusta lo que hacen -dijo Savater-. Ni a muchos otros que se callan. Pero yo siempre lo he dicho abiertamente, no me escondo, no voy por detrás. Yo estaba dentro, en una línea diferente, pero discutiendo las ideas desde dentro”.

En una entrevista con Luis Ventoso , para el programa El Debate (que se puede ver en YouTube), Savater destacó que en España predomina la idea de que la derecha es el “mal absoluto” e identificó a la izquierda con el “carlismo” (un movimiento decimonónico reaccionario al liberalismo). “No he cambiado tanto de ideas como de posición; he cambiado las fidelidades políticas, pero no las ideas que considero importantes”, dijo.

Admirable. La deuda de este país con Savater se agranda aún más.



Fernando Savater: "El País' se ha convertido en portavoz del peor Gobierno de la democracia" https://t.co/6uJtM0pSJi — AndrésTrapiello (@TrapielloAndres) January 22, 2024

“Ahora se cree que las ideas del progre son las ideas de un ser humano normal y luego está Jack el Destripador o el Estrangulador de Boston”, bromeó. Insinuó que adscribir a “ideas de derecha” en su país podía dejar a los intelectuales fuera del “circuito cultural” de premios, conferencias y medios de prensa. En una columna para The Objective, Savater había definido al ministro de Cultura de España, Enric Urtasun, como un “indecente chorlito” que profesaba un “entusiasmo ideológico equivocado”.

“Es una cuestión bien interesante -dice el escritor y periodista Ceferino Reato a LA NACION-. Por un lado, creo que el diario, la empresa periodística, en general, tiene el pleno derecho de despedir a un periodista, por importante que sea, si critica la línea editorial que ha tomado ese diario. Pero, en este caso, resulta que Savater representa la línea editorial original de El País, que tan relevante lo hizo, no solo en España; una línea editorial marcada por un pensamiento global, humanista, moderna, pluralista, tolerante, respetuosa de la democracia, la república y los derechos humanos de todos. Una línea editorial valiente en el aquí y ahora, es decir, contraria a la ETA y a las guerrillas latinoamericanas y a sus herederos, reales y presuntos. Refractaria al uso político de los derechos humanos, también. Savater bien puede decir, como lo dice, que él siguió en esa línea editorial; que lo que cambió fue la orientación de El País. El despido consuma esa ruptura y, lejos de perjudicar a Savater, lo levanta a la altura de su prestigio”.

Hilo con información de servicio. EL PAÍS no ha despedido a Savater, le ha ahorrado el suplicio de tener que escribir en un periódico plural, donde cabía él y los que no pensaban como él. Le ha dado lo que pedía. Sus principios llegaban hasta donde llegaban: no se fue — Natalia Junquera (@nataliajunquera) January 23, 2024

La periodista Natalia Junquera , de El País, publicó un hilo en X. “Hilo con información de servicio. El País no ha despedido a Savater, le ha ahorrado el suplicio de tener que escribir en un periódico plural, donde cabía él y los que no pensaban como él. Le ha dado lo que pedía. Sus principios llegaban hasta donde llegaban: no se fue. El País ha prescindido de sus servicios, no Savater de El País, el medio que, según él, se había convertido en ‘portavoz’ de todo lo peor. Ahora ejercerá de mártir, pero solo se ha traicionado a sí mismo”.

Luz Sánchez-Mellado , periodista de El País, opinó: “Savater Bueno Mártir ha publicado docenas de artículos contrarios a la línea editorial de @el_pais. Otros colaboradores también lo hacen, cada semana. Pero ninguno ha ido a otro medio a denigrar a la cabecera que le paga y a sus trabajadores y trabajadoras. #NiCensuraNiCensuro”. En Carne gobernada, Savater afirma que a El País le ha tocado en suerte el “lote menos lucido” de columnistas mujeres.

Lo curioso fue que tuvieran que echarlo. Si alguien cree que trabaja para "el portavoz del peor gobierno de la democracia", ¿no se va solo para no participar de semejante horror?

So long, Savater. Qué interesante eras, hace tanto.https://t.co/ABXfnL7wx7 — Martín Caparrós (@martin_caparros) January 23, 2024

Otro columnista de El País, el escritor y periodista Martín Caparrós coincidió con Junquera. “Lo curioso fue que tuvieran que echarlo. Si alguien cree que trabaja para ‘el portavoz del peor gobierno de la democracia’, ¿no se va solo para no participar de semejante horror? So long, Savater. Qué interesante eras, hace tanto”, escribió. Savater admitió que, de El País, solo extrañaría a su colega, el escritor Félix de Azúa.

‘El País’ sin Savater — «Aunque Savater tenga algo de razón en cuanto a la relativa benevolencia de @el_pais con el gobierno del @PSOE, lo cierto es que mientras el periódico sigue siendo fiel a los postulados socialdemócratas que siempre ha defendido, él ha hecho una calamitosa… pic.twitter.com/Rc318mHt3c — Vladdo (@VLADDO) January 24, 2024

“Aunque Savater tenga algo de razón en cuanto a la relativa benevolencia de El País con el gobierno del PSOE, lo cierto es que mientras el periódico sigue siendo fiel a los postulados socialdemócratas que siempre ha defendido, él ha hecho una calamitosa transición hacia la derecha”, opinó el caricaturista y periodista Vladdo en el diario colombiano El Tiempo.

Hasta ahora, no se han expresado al respecto dos de los grandes fundadores del diario español: Antonio Caño y Juan Cruz Ruiz. Maite Rico, de El Mundo, sí lo hizo: “Savater ha querido dar una batalla que no podía ganar. Y lo asume sin perder el sentido del humor Brindo por él con mi vermú”. La periodista Raquel Marcos escribió en su cuenta de X: “Savater, señores en general, pueden decir lo que quieran y el resto tienen derecho a rebatirle, contestarle, cuestionarle y hasta preguntarle qué hace empeñándose en pertenecer a un club, partido o empresa que detesta tanto”.

Al filósofo Fernando Savater lo echaron de "El País" por criticar ferozmente a este diario en su último libro. Algunos se sorprenden de su diatriba contra toda propuesta política de izquierda. Será porque no lo leyeron. En sus libros su simpatía por la derecha queda bien clara.… — Roxana Kreimer (@RoxanaKreimer) January 23, 2024

La noticia repercutió en la Argentina, donde Savater es un autor muy apreciado. “Al filósofo Fernando Savater lo echaron de El País por criticar ferozmente a este diario en su último libro -escribió en su cuenta de X la filósofa Roxana Kreimer -. Algunos se sorprenden de su diatriba contra toda propuesta política de izquierda. Será porque no lo leyeron. En sus libros su simpatía por la derecha queda bien clara. Para mí, de todos modos, sigue siendo uno de los grandes filósofos de la lengua española. Escribe claro, es irreverente y no halaga los prejuicios del lector. Que lo echen de El País nos dice más sobre este diario que sobre Savater”.

La pregunta es si la decisión de echar a @Savater_ no confirma la veracidad de sus críticas. pic.twitter.com/bLJRztrWSP — marcelo gioffre (@marcelogioffre) January 23, 2024

“La pregunta es si la decisión de echar a Savater no confirma la veracidad de sus críticas”, sostuvo el escritor y periodista Marcelo Gioffré en X. “El País despidió a Savater, un intelectual valioso e independiente. La España kirchnerista del PSOE va alcanzando sus objetivos totalitarios”, escribió el crítico de cine y literatura Quintín.