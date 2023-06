Fotografías de color, marchas históricas y una biografía para conmemorar el Día del Orgullo

escuchar

Como dijo el activista Carlos Jáuregui: “En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”. En el Día Internacional del Orgullo se inaugura en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151) la muestra fotográfica Comunidad en Marcha, con imágenes históricas y archivos de la genealogía de la Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires. Al comienzo, las primeras marchas se hacían el 28 de junio, en conmemoración de la revuelta de Stonewall en Nueva York; a causa de la epidemia del sida y a fin de evitar los riesgos del clima invernal para la salud de los participantes, a partir de 1997 se realiza el primer sábado de noviembre.

En el CCK se inaugura la muestra "Comunidad en Marcha", con imágenes como esta de 1994 CHA

Creada en 1984 en la discoteca Contramano (Rodríguez Peña 1082), la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) impulsó junto con el Grupo de Acción Gay (GAG) movilizaciones contra la represión policial, la discriminación institucional y la persecución a través de edictos policiales que se derogaron en 1988. Dos de los objetivos, explicitados en el Boletín N°2 de la agrupación, eran “promover una vida digna para las personas homosexuales y reivindicar los derechos inherentes a la condición de ser humanos y de ciudadanos garantizados por la Constitución Nacional” (algo que, con pleno conocimiento de dirigentes políticos y sociales, no ocurría). Las primeras Marchas del Orgullo concentraban a un centenar de gays, lesbianas, travestis y trans que reclamaban justicia y visibilidad en los difíciles años de la posdictadura. Actualmente, congregan a cientos de miles de personas por año y participan reconocidos artistas.

Carlos Jáuregui, priemr presidente de la CHA: "En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política" CHA

El primer presidente de la CHA fue el reconocido activista LGBT y por los derechos humanos Carlos Jáuregui, al que siguieron Marcelo Zalazar y Mónica Santino. Desde 1996 hasta su muerte, en agosto de 2020, el presidente fue César Cigliutti, al que siguieron Pedro Paradiso Sottile y, actualmente, Valeria Paván. La CHA también brinda asesoramiento legal y sanitario.

El atropello policial y la discriminación institucional impulsaron a la comunidad LGBT a reclamar en las calles CHA

La exhibición, al cuidado del periodista y docente Diego Trerotola, registra las intervenciones en el espacio público de las organizaciones en lucha por la dignidad y la liberación de las diversidades sexuales y de género, y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y el Ministerio de Cultura de la Nación. Se puede visitar de miércoles a domingos, de 14 a 20, en la Sala 505 del CCK.

Deportes y diversidad

Del fotógrafo y escritor francés Émilien Buffard, que reside en Rosario, se exhiben imágenes de su proyecto Sports Friendly: la cancha de la diversidad en el Salón de los Escudos del CCK y en la galería a cielo abierto de la embajada de Francia (Cerrito 1399). Para su trabajo, fotografió a más de quinientos jugadores LGBTQ+, decenas de agrupaciones deportivas de la Argentina y un equipo de rugby inclusivo de París.

Del proyecto fotográfico "Sports Friendly", de Émilien Buffard Muestra: “SPORT FRIENDLY”

El objetivo es visibilizar y promover la inclusión en el ámbito deportivo y denunciar la “LGBTQ+fobia”. Sport Friendly pone el foco en la discriminación y la violencia en el deporte través de retratos a todo color de deportistas orgullosos de sus elecciones de vida.

“La cancha deportiva juega un rol fundamental en la sociedad mundial contemporánea. Es un espacio público que siempre se ha vivido como un vector de experiencias sociales, tratando de mantener un lugar donde la gente pueda reunirse, jugar, superarse, aprender. Espacios recreativos o profesionales, para generar nuevas relaciones, situaciones y oportunidades de interacciones culturales y sociales, pero que todavía está plagado de múltiples desafíos y preocupaciones que los jugadores profesionales y aficionados enfrentan hoy en día: el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia”, señala el fotógrafo francés, que ha publicado un libro-álbum con su galería de imágenes de jugadores de fútbol, vóley, tenis, básquet y otras disciplinas deportivas.

De la serie "Sport Friendly" Muestra: “SPORT FRIENDLY”

El escritor y docente Facu Soto dio a conocer la biografía Todas reinas. César Cigliutti: 24 años de presidencia en la Comunidad Homosexual Argentina (Ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento), donde traza un recorrido por la vida del activista César Cigliutti y por la historia de las luchas de la comunidad LGBTQ+ en la Argentina.

"Todas reinas", la biografía de César Cigliutti, presidente de la CHA de 1996 a 2020 Gentileza Facu Soto

“El libro surgió cuando estaba terminando Charly Queer: Todavía sigo siendo un anormal -dice Soto a LA NACION-. Sabía que Charly era un referente para la comunidad gay, porque él siempre fue muy abierto y cuando le preguntaban si era homosexual, respondía: ‘¿Qué tiene de malo ser gay?’. Lo llamé a César y me dijo que Charly era una hermana. Que siempre fue un ícono gay, más allá de la sexualidad íntima de Charly, y que no había fiesta o reunión de la CHA donde faltara su música. Me iluminé y en la cabeza me vino su imagen, su historia, todas las cosas que yo sabía que él había hecho, en un comienzo junto a Carlos Jáuregui y después él solo, con su carisma y liderazgo tan particular. Pero no animaba a decirle que quería escribir su historia, hasta que se me soltaron las palabras y hubo un silencio gélido que llenó el espacio. A la semana estábamos riéndonos, contándonos anécdotas, habíamos estados en los mismos lugares, leíamos los mismos autores y autoras, escuchábamos la misma música; sentía que lo conocía de toda la vida”.

César Cigliutti, incansable luchador por los derechos de la comunidad LGBTQ+ en la Argentina CHA

El escritor y el activista trabajaron durante varios meses en forma presencial y por Zoom, hasta la repentina muerte de Cigliutti en agosto de 2020, a los 63 años. “El libro lo terminé sin él”.

Todas reinas abarca diferentes acontecimientos culturales e históricos. “En muchos capítulos él no es el protagonista, sino sus ideas y acciones políticas que dieron como resultado la conquista de derechos para la comunidad -concluye el autor-. Me manejo con hechos que tienen que ver con la salida de los discos de Charly y Soda Stereo, el asesinato de José Luis Cabezas, la ley de unión civil y la de matrimonio igualitario, las discotecas. Y fueron esos hitos los que dan contexto al libro. Me quedó mucho material afuera porque no podía tener tantos capítulos de contexto cultural de la época. Y eso dio origen a otro libro que se llama Cartografía del deseo gay (1983-2000) que espero vea la luz el año que viene, basado en las calles y lugares de encuentros gay de aquellos años”.

Para agendar

Mañana y el viernes, en el CCK, se desarrolla el ciclo Nos Mueve el Orgullo 2023: Por Más Democracia, con foco en dos ejes: el reconocimiento de los avances en relación con la reparación histórica y los desafíos que aún persisten, y la participación política de la población LGBTIQ+ en la democracia. Habrá mesas de debate, intervenciones artísticas, lectura de cuentos y poesías, talleres y una ferie de emprendedores. Más información en este enlace.