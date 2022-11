Miles de personas celebraron la 31° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Plaza de Mayo

escuchar

Miles de personas participaron esta tarde de la 31° Marcha del Orgullo de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersex y Queer (LGBTIQ+) que bajo el lema “La Deuda es con Nosotres” celebraron la diversidad y reclamaron por la sanción de leyes que garanticen los derechos de las personas trans. Artistas como Moria Casán, Flor de la V y la reconocida cantante Lali Espósito dijeron presente y fueron ovacionadas por el público.

Con música, cotillón y alegría los participantes del encuentro, que se celebra desde hace más de 30 años, cubrieron la Plaza de Mayo con los colores del arco iris.

Desde el mediodía, una feria popular ocupó los laterales de la Plaza de Mayo, ofreciendo indumentaria, accesorios, maquillajes, alimentos y otras producciones de artesanos y cooperativas, mientras que delante de la Pirámide de Mayo se montó un escenario en el que artistas animaron la jornada con música y bailes.

La Organización del encuentro estuvo a cargo de COMO (Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo), la cual se encuentra integrada por organizaciones, agrupaciones y personas que trabajan para promover y proteger la expresión de la diversidad sexual.

Miles de personas celebraron la 31 Marcha del Orgullo, en Plaza de Mayo CRISTINA SILLE - télam

“El objetivo es visibilizar reclamos y conquistas del colectivo, así como expresar el orgullo y la libertad por orientación sexual, identidad y expresión de género”, indicaron en un comunicado desde el Gobierno porteño.

Y agregaron: “Acompañando este momento de visibilización de la diversidad, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural la Ciudad celebró durante los siete días previos a la marcha una nueva Semana del Orgullo, que contó con una gran variedad de actividades”

Distintas organizaciones sociales y políticas prepararon para esta jornada los ya tradicionales camiones que fueron adornados como carrozas para el desfile y desde los que alentaban a la multitud a bailar con distintos ritmos musicales. El clima festivo fue compartido por las miles de personas que se concentraron en la Plaza de Mayo para marchar hacia el Congreso.

Se trató de una jornada compartida también por una diversidad de expresiones partidarias e ideológicas, y una diversidad etaria que alcanzaba desde parejas de adultos mayores hasta grupos de adolescentes.

La carroza de Jean-Paul Gaultier

Personalidades como Florencia de la V, Moria Casán, Diego Ramos, la influencer y activista por la diversidad corporal Agus Cabaleiro, las drags Miuka y La Queen y la música Greta Cozzolino, entre otras personas, bailaron al ritmo de Rosalía, Bad Bunny y distintos DJs, mientras una multitud los saludaba sobre la avenida de Mayo.

Alrededor de las 15.30 las celebridades comenzaron a reunirse en el histórico café London City, del barrio porteño de Monserrat, para dirigirse luego a la carroza del diseñador Jean-Paul Gaultier, cuya marca por primera vez organizó una iniciativa de estas características en la Argentina, mientras anteriormente llevó adelante una propuesta similar en la marcha del Orgullo de Río de Janeiro, en Brasil.

”Hoy es un día de celebración por todas las conquistas que tenemos, pero seguimos marchando porque faltan muchas cosas por cambiar”, señaló la actriz y conductora Flor de la V.

“Seguimos pidiendo que deje de haber travesticidios, transfemicidios, la aparición con vida de Tehuel, una ESI (educación sexual integral) no binaria y derechos para todos y todas”, detalló la actriz.

Con la música de fondo y el grito de aclamación de quienes rodeaban la carroza, la actriz y vedette Moria Casán saludaba a la multitud y movía la cabeza hacia arriba y abajo, como una estrella de rock.

”Esto me llena de alegría, representa libertad”, expresó Casán y aclaró que era la primera vez que participaba de la marcha.T ambién estuvo presente el actor Diego Ramos, quien reconoció que todavía “faltan cosas”, pero también se alegró de ver que “cada año hay más y más gente” que participa de la marcha.

La sorpresa de Lali

En medio de la jornada la reconocida actriz y cantante Lali Espósito se presentó de forma sorpresiva en una de las carrozas y cantó para el público presente e inclusó presentó un nuevo tema musical. Rápidamente las redes sociales estallaron y comenzaron a difundir imágenes y videos de lo ocurrido esta tarde.

La bandera arcoíris se multiplicaba por toda la Plaza de Mayo en diversos formatos, sobre el escenario principal, en el arco inflable junto al Cabildo, en globos, en remeras, en el maquillaje de muchos, e incluso hasta en tatuajes.

En tanto, Gloria, una travesti de 62 años que llegó desde Morón con medias de red y boa de plumas multicolor, recordó años atrás cuando la mayoría de sus compañeras “terminabas en la prostitución y morían jóvenes”.

”Cuando yo tenía la edad de todos estos chicos y chicas que hoy están bailando en esta plaza mi ilusión más grande era llegar a vieja y no muy achacada, ni se me ocurría pensar en poder casarme o tener un documento”, continuó.

Y tras ello completó: “Recozco que al principio me costaba sumarme a estas cosas, en parte por miedo a terminar presa y porque creía que no íbamos a conseguir nad. Cuando ví que la cosa iba en serio me empecé a animar y hoy me llena de alegría pensar que todos estos pibes se vuelven a sus casas en el tren o en el colectivo sin que se les cruce por la cabeza que alguien los puede llevar a la comisaría”.

Con la consigna “Orgullo es dignidad, amor y lucha” el Frente Orgullo y Lucha, integrado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y 100% Diversidad y Derechos, entre otras organizaciones se concentró en Diagonal Norte y Florida.

“Vinimos a bancar, porque todavía hay derechos que faltan, sobre todo para las personas trans, pero también vinimos a divertirnos porque esta es una celebración maravillosa y ya hace tres o cuatro años que venimos también a pasarla bien; creo que todos deberíamos venir a estas marchas”, manifestó por su parte Natalia, quien llegó al encuentro acompañada por un grupo de amigas con distintas camisetas de fútbol.

“Hoy elegimos venir como equipo, somos un grupo de chicas que nos conocimos jugando al fútbol juntas todos los jueves a la tarde, y como en todo equipo hay diversidad, algunas de las chicas son lesbianas y otras no, pero vinimos todas juntas porque la diversidad también es esto”, explicó.

Cómo fue la primera marcha del orgullo en la Argentina

La primera Marcha del Orgullo que ocurrió en nuestro país se realizó el 2 de julio de 1992; también en la Plaza de Mayo y bajo el impulso de algunas de las organizaciones que hoy aún son parte de la misma.

Una de las figuras que aparece detrás de aquella manifestación fue Carlos Jáuregui, el fundador de la organización Gays por los derechos civiles, que convocó a la marcha y la encabezó. La fecha fue elegida por tratarse del primer día no laborable después del 28 de junio, jornada en que se celebra el Día del Orgullo en la mayoría de los países del mundo, como conmemoración de los disturbios de Stonewall en Nueva York, Estados Unidos. En aquella ocasión, en 1968, la comunidad homosexual se alzó contra la policía de la ciudad por las detenciones y situaciones de abuso que sufrían por parte de los oficiales.

Entre las organizaciones que se sumaron a la iniciativa en la Argentina estaban Transexuales por el Derecho a la Vida y la Identidad (Transdevi), la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (Sigla), Investigación en Sexualidad e Interacción Social (ISIS), Cuadernos de Existencia Lesbiana y la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM).

En nuestro país, una de las principales necesidades de la comunidad LGBTIQ+ en ese entonces era la derogación de la ley de averiguación de antecedentes y los llamados “edictos policiales”, que otorgaban facultades a los efectivos para detener personas en la vía pública y allanar puntos de encuentro de la comunidad.

Especialmente, la comunidad buscaba derogar el artículo 2º que sancionaba con 30 días de arresto a “los que se exhibieren en la calle con ropas del sexo contrario” (F) y el que castigaba a “las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieren al acto carnal” (H). Tal era el hostigamiento que, por temor a las represalia, muchos de los que participaron en aquella primera manifestación iban cubiertos con antifaces blancos.

