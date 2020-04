La escritora Gabriela Cabezón Cámara es finalista del premio Booker Prize internacional Crédito: Gentileza PRH

Daniel Gigena Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 09:56

Esta mañana, desde Londres, se anunció que la traducción al inglés de la novela Las aventuras de la China Iron ( T he Adventures of China Iron ), de Gabriela Cabezón Cámara , figura en la "lista corta" del premio internacional Booker, que reconoce el mejor libro de ficción en lengua extranjera traducido al inglés. Con versión de Iona Macintyre y Fiona Mackintosh, la novela que cuenta la odisea queer de la mujer abandonada por Martín Fierro en la pampa decimonónica es una de las seis finalistas. Intertexto alucinado de la obra cumbre de la literatura argentina (el poema narrativo de José Hernández ), fue publicada por la editorial Charco Press, que dirige la traductora argentina Carolina Orloff y difunde obras de escritores argentinos y latinoamericanos en la lengua de Shakespeare. La China y su perro Estreya se encaminan ahora al 19 de mayo, cuando se informará el título de la obra ganadora.

Otros cinco títulos integran la shortlist del Booker International. Desde su casa, debido al aislamiento preventivo, el presidente del jurado, Ted Hodgkinson anunció la lista completa: The Enlightenment of The Greengage Tree, de la iraní Shokoofeh Azar; The Discomfort of Evening, de la holandesa Marieke Lucas Rijneveld; Hurricane Season ( Temporada de huracanes ), de la mexicana Fernanda Melchor; The Memory Police , de la japonesa Yoko Ogama, y Tyll, del alemán Daniel Kehlmann. "El arte de la traducción requiere de precisión, y de talento y coraje", dijo Hodgkinson. El jurado, que sesionó por videoconferencia debido a la pandemia de Covid-19, está compuesto por Lucie Campos, Jennifer Croft, Valeria Luiselli, Jeet Thayil y Fiammetta Rocco.

LA NACION se comunicó con la escritora, que atraviesa la cuarentena en la localidad bonaerense de Abasto. "Esta novela fue para mí la aventura más alegre, en el sentido spinoziano de las pasiones alegres, no en frivolidad reaccionaria del uso del término en el gobierno anterior -dice Cabezón Cámara-. Trabajé con la entraña de la tradición nacional, tradición que amo, y pensé una otra Argentina posible". Para la autora, que une en sus ficciones aspectos del pasado y la contemporaneidad más viva, la noticia de la short list es hermosa. "Y también muy rara en este contexto, como de otro mundo -agrega-. La posibilidad de que se lea a la China en otras culturas, en otras lenguas, de tener lectores e interlocutores de otras tradiciones me resulta muy estimulante. Estoy muy sorprendida y muy agradecida".

"Las aventuras de la China Iron", el libro sobre la ex de Martín Fierro que buscará quedarse con el Booker Prize Fuente: LA NACION

A fines de febrero se difundió la "lista larga" de doce títulos en la que, por primera vez en la historia, habían sido seleccionados libros de dos escritoras argentinas : Cabezón Cámara y Samanta Schweblin por la traducción al inglés de Kentukis ( Little Eyes, traducida por Megan McDowell). El premio internacional Booker se otorga cada año, desde 2005, por un libro traducido al inglés (novela o cuentos) y que se publica en el Reino Unido o Irlanda. Entre otros, lo ganaron la Premio Nobel de Literatura 2018 Olga Tokarczuk , los estadounidenses Lydia Davis y Philip Roth y el albanés Ismail Kadaré. Otorga 50.000 libras, que se reparten en forma equitativa entre autor y traductor.

También es la primera vez que un libro de Charco Press queda entre los seis finalistas de la "lista corta" del Booker. Hace tres años, la traducción del libro de Ariana Harwicz Die, My Love ( Matate, amor ) había sido una de las trece semifinalistas de la lista larga. "Que en tres años de existencia, dos de nuestros diecisiete libros que llevamos publicados hayan sido preseleccionados por el premio más importante que existe hoy para la literatura en traducción al inglés es maravilloso y crucial para el crecimiento nuestro proyecto", dice Orloff desde Edimburgo. "Subraya además lo que está detrás de la apuesta de Charco Press, es decir, que hay curiosidad e interés por la diversidad de voces literarias de América Latina". Para Orloff, Las aventuras de las China Iron es un libro revolucionario en más de un aspecto. "No solo en términos de reformulación de las figuras mitológicas nacionales y de la construcción de la idea universal de nación, sino también en relación con el estilo lírico, la literatura de viaje, el trato filosófico y poético del encuentro entre dos mujeres, la resignificación de la historia desde el feminismo, la valoración de los pueblos originarios y sus lenguas". Muchas de estas traducciones de obras nacionales reconocidas en el exterior contaron con el apoyo del Programa Sur de la Cancillería argentina.

En 2017, Charco Press publicó la primera novela de la autora, La Virgen Cabeza (2009) con el título de Slum Virgin , en versión de Frances Riddle. Protagonizada por una travesti que renuncia a la prostitución y se convierte en líder de una villa porteña, la novela debut de Cabezón Cámara aunaba misticismo, desenfado y romance.