Dos escritoras argentinas en carrera por el premio Booker Internacional

Schweblin, una de las elegidas junto con Cabezón Cámara

Se anunciaron hoy los nombres de los trece escritores que integran la "lista larga" del premio internacional Booker. Como ocurre desde hace algunos años, entre ellos hay escritoras argentinas. Este año les tocó el turno a Gabriela Cabezón Cámara por la traducción al inglés de Las aventuras de la China Iron ( The Adventures of China Iron, publicada por Charco Press) y a Samanta Schweblin por la traducción de Kentukis ( Little Eyes, Riverhead Books). Las obras traducidas de las argentinas compiten con Serotonina, del francés Michel Houellebecq; Mac y su contratiempo, del español Enrique Vila-Matas, y la recomendable novela Temporada de huracanes, de la mexicana Fernanda Melchor, entre otras obras. Los demás finalistas de esta edición son la japonesa Yoko Ogawa, la francesa Emannuelle Pagano, la holandesa Marieke Lucas Rijneveld, el alemán Daniel Kehlmann, el georgiano Nino Haratischvili, el noruego Jon Fosse, la iraní Shokoofeh Azar y el sudafricano Willem Anker.

La lista larga de los trece nominados fue seleccionada entre 124 títulos por los cinco miembros del jurado: el presidente Ted Hodgkinson, del Southbank Centre de Londres; Lucie Campos, directora de Villa Gillet (una institución cultural francesa ubicada en Lyon); la traductora y la escritora finalistas del Booker Internacional 2019 (la estadounidense Jennifer Croft y la mexicana Valeria Luiselli) y Jeet Thayil. El premio concede 50.000 libras que deben ser repartidas de manera equitativa entre el autor y el traductor. El Booker Internacional es un premio que distingue, en especial, el trabajo de los traductores. En los casos de Schweblin y Cabezón Cámara, se trata de traductoras: Megan McDowell y Fiona Mackintosh e Iona Macyntire, respectivamente. Además, cada autor y cada traductor seleccionados reciben mil libras.

Kentukis, publicada en 2018 por Literatura Random House, había sido elegida por el diario The New York Times en su versión en español como uno de los diez mejores títulos de ficción de 2018. Las aventuras de la China Iron, lanzada en 2017 por el mismo sello, también había sido destacada como una de las mejores ficciones de 2017 por ese y otros influyentes medios. A mediados del año pasado, el director Alejandro Fadel anunció adaptaría la novela de Cabezón Cámara al cine.

Esta es la tercera vez que Schweblin aparece entre los finalistas del Booker Internacional, luego de haber sido elegida por las versiones al inglés de los cuentos de Pájaros en la boca (en la edición de 2019) y por la novela corta Distancia de rescate, en 2017 (como se ve, en el exterior tampoco se sigue un orden cronológico a la hora de traducir la obra de un escritor). Pronto se estrenará la película de la directora peruana Claudia Llosa basada en esa nouvelle de Schweblin .

El Booker Internacional se otorga cada año, desde 2005, por un libro traducido al inglés (novela o cuentos) y que se publica en el Reino Unido o Irlanda. El objetivo es fomentar más publicaciones y lecturas de ficción de calidad de distintas regiones del mundo y promover la tarea de los traductores. La lista final o shortlist de títulos seleccionados se anunciará el 2 de abril y los ganadores (autor y traductor), el 19 de mayo. La novela ganadora del año pasado fue Cuerpos celestes de la escritora omaní Jokha Alharthi, traducida por Marilyn Booth.