Google ahora pone la lupa en la mística del tango

Con una clase de tango y una conferencia en el auditorio de la Usina del Arte, Google Arts & Culture presentó su nueva colección “El abrazo: el alma del tango”: un repertorio audiovisual que pone la lupa en las personas, la historia y la cultura tanguera.

El proyecto cuenta con el trabajo conjunto de cinco aliados: Malba, la compañía Tango & Tango, la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y Marca País Argentina. “Para nosotros, este proyecto es una forma de honrar y perpetuar esa fe empecinada que mantiene vivo al género. Hoy, gracias al esfuerzo conjunto con nuestros socios locales, logramos digitalizar y universalizar la esencia de Buenos Aires para que su música e historia resuenen por siempre en todo el mundo”, explicó Juan Vallejo, Director General de Google Argentina.

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2009, el tango representa la identidad porteña y trasciende fronteras desde hace rato. En más de 50 historias digitales de la colección, se guarda un poco de su historia y su actualidad. “Una de las misiones que tiene una ciudad cuando se declara patrimonio inmaterial es la vigencia del género, trabajar todo el año en ese impulso. Nosotros contamos con programas específicos de apoyo, como Buenos Aires Milonga, las Semanas de la Milonga, el Mundial y el Festival de Tango, la Orquesta de Tango de Buenos Aires, que dirigen los maestros Marconi y Cuacci, la Orquesta Escuela, que dirige el maestro Emilio Balcarce y que cumplió 25 años”, enumera Gabriela Ricardes, ministra del Cultura de la Ciudad. “Tenemos prácticas en todos nuestros espacios. Y también están las milongas, los shows turísticos, los espacios para el practicante, lo que pasa en cada una de las salas de ensayo, en las grabaciones, en los músicos que vienen a interiorizarse. En el Mundial de Tango se anotaron 800 parejas internacionales. Así que el tango está viviendo un momento único, con una comunión muy fuerte”, agrega.

Google Arts & Culture presentó su nueva colección “El abrazo: el alma del tango” Google arts & culture

Con buenas fotos con epígrafes y entrevistas en video se cuenta la historia del prototipo del tanguero. El escritor José Gobello lo describe “joven de condición social modesta que habitaba en las orillas de la ciudad... algo así como un gaucho que hubiera desensillado”. Otro capítulo se dedica a Carlos Gardel (se puede ver el video de la canción Por una cabeza disponible en YouTube, por ejemplo) y otros íconos como Julio De Caro, Astor Piazzolla, Aníbal Troilo y Roberto Goyeneche. También, la actualidad en la historia de una pareja de bailarines, Natalia y Juan, que lleva el tango por el mundo.

Por Cultura se entienden las nuevas voces del género, los artesanos que producen zapatos de baile, las letras, el fileteado, la pintura La Canción del Pueblo de Emilio Pettoruti y la escultura El Acordeonista de Pablo Curatella Manes.

Los lugares relevados incluyen un recorrido por las milongas, en una aproximación sensorial (no es un directorio ni un mapa). Caminito, en el barrio de La Boca, en cambio, se puede recorrer en 3D, con la poderosa herramienta de Street View de Google. También está asociado con Gemini, la aplicación de IA de la empresa, y entonces están los prompts disponibles para crear una foto de sí mismo con Gardel, viviendo la noche porteña o en una milonga de antaño, aunque nunca se haya pisado Buenos Aires. Esa es la idea de la plataforma: llevar al tango más allá de la ciudad.